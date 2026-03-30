On y est presque. YouTube dans Android Auto, c'est pour bientôt. Mais on avance prudemment chez Google. Pour l'heure, seuls plusieurs utilisateurs sur Reddit ont remarqué la chose en premier. YouTube s'affiche bien dans les commandes médias d'Android Auto, au même endroit que Spotify ou d'autres lecteurs audio. Mais l'intégration s'arrête là, et elle est loin de ressembler à une vraie application YouTube en voiture.

Pas d'interface dédiée, pas d'accès à la bibliothèque, aucune vidéo visible à l'écran. Le widget affiche le titre en cours de lecture avec trois boutons accessibles : play, pause et vidéo suivante. Ce dernier bouton saute à la vidéo suivante dans la file, sans possibilité d'avancer dans la vidéo en cours. Les commandes au volant fonctionnent pour faciliter l'écoute de podcast ou de contenus long format sur YouTube sans toucher l'écran et détourner le regard de la route.