YouTube apparaît désormais dans le widget média d'Android Auto, sur les versions bêta et stable de l'application. Lecture, pause et saut à la vidéo suivante sont disponibles depuis le tableau de bord, à condition d'avoir un abonnement Premium ou Premium Lite.
On y est presque. YouTube dans Android Auto, c'est pour bientôt. Mais on avance prudemment chez Google. Pour l'heure, seuls plusieurs utilisateurs sur Reddit ont remarqué la chose en premier. YouTube s'affiche bien dans les commandes médias d'Android Auto, au même endroit que Spotify ou d'autres lecteurs audio. Mais l'intégration s'arrête là, et elle est loin de ressembler à une vraie application YouTube en voiture.
Pas d'interface dédiée, pas d'accès à la bibliothèque, aucune vidéo visible à l'écran. Le widget affiche le titre en cours de lecture avec trois boutons accessibles : play, pause et vidéo suivante. Ce dernier bouton saute à la vidéo suivante dans la file, sans possibilité d'avancer dans la vidéo en cours. Les commandes au volant fonctionnent pour faciliter l'écoute de podcast ou de contenus long format sur YouTube sans toucher l'écran et détourner le regard de la route.
Abonnement YouTube Premium obligatoire, et une intégration qui peut varier
La lecture en arrière-plan, réservée à YouTube Premium et à Premium Lite, conditionne tout. Sans abonnement actif, YouTube n'apparaît pas dans Android Auto. Et si cela ne fonctionne toujours pas, alors soit la version d'Android Auto installée n'est pas la bonne, soit ce sont les restrictions de batterie du téléphone ou un déploiement serveur encore partiel côté Google qui bloquent, et il n'existe pas de méthode simple pour isoler la cause.
Sur le plan technique, YouTube utilise vraisemblablement les API Android standard pour exposer ses contrôles audio en arrière-plan, celles que Spotify ou Podcast Addict exploitent depuis longtemps, plutôt qu'une intégration spécifique à Android Auto. Cela explique pourquoi les résultats varient selon le pays, la version du système ou le type de connexion filaire ou sans fil.
Deux chantiers distincts pour Google
À la Google I/O 2025, Google a annoncé un vrai support des applications vidéo en mode stationnement dans Android Auto. Des traces de code récentes dans l'application confirment que ce travail avance. Mais ce chantier est entièrement distinct de ce qui vient d'arriver avec YouTube, et Google l'a toujours présenté ainsi : la vidéo en voiture sera une expérience à l'arrêt, encadrée, sur des véhicules compatibles.
On peut confondre les deux facilement. « YouTube sur Android Auto » évoque naturellement de la vidéo sur l'écran de la voiture. En pratique, il s'agit d'audio contrôlable depuis le tableau de bord, comme le proposent d'autres applications. Google avance sur deux fronts en parallèle, et cette petite intégration n'est pas forcément celle qu'on attendait.
Il faudra toujours regarder la route plutôt qu'une vidéo YouTube en conduisant.