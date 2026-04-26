En voiture Simone, je conduis, tu klaxonnes ! Si aujourd'hui, ladite Simone a bien changé et s'appelle Android Auto, vous vous en servez peut-être sans avoir jamais touché à ses options avancées. C'est le cas de beaucoup d'entre celles et ceux qui l'embarquent à bord de leur quatre-roues.

Certains paramètres utiles sont enfouis plusieurs niveaux sous la surface, d'autres demandent une manipulation spécifique pour débloquer un menu développeur que Google ne met pas en avant.