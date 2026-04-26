Android Auto tourne sur des centaines de millions de tableaux de bord. Pourtant, la plupart des conducteurs ignorent une bonne partie de ses réglages. Il suffit de connaître ces 10 astuces pour changer votre vie au volant.
En voiture Simone, je conduis, tu klaxonnes ! Si aujourd'hui, ladite Simone a bien changé et s'appelle Android Auto, vous vous en servez peut-être sans avoir jamais touché à ses options avancées. C'est le cas de beaucoup d'entre celles et ceux qui l'embarquent à bord de leur quatre-roues.
Certains paramètres utiles sont enfouis plusieurs niveaux sous la surface, d'autres demandent une manipulation spécifique pour débloquer un menu développeur que Google ne met pas en avant.
Personnalisez l'interface depuis votre téléphone
1. Filtrez vos notifications
Trop d'alertes au volant distraient, trop peu font rater un appel urgent. Depuis les paramètres Android Auto, vous pouvez désactiver les alertes de groupe, conserver les SMS importants, et régler le comportement de votre écran pendant la conduite. Sur Pixel ou Galaxy, la procédure diffère légèrement selon la surcouche.
2. Réorganisez le lanceur d'applications
Ouvrez Paramètres > Appareils connectés > Préférences de connexion > Android Auto > Personnaliser le lanceur.
Décochez les apps inutiles, faites glisser les autres dans l'ordre voulu. Fini de scroller pour trouver Waze ou Spotify au démarrage.
3. Programmez des raccourcis en un tap
Toujours dans Personnaliser le lanceur, appuyez sur Ajouter un raccourci. Vous y associez une commande à une action, comme appeler votre conjoint, naviguer vers votre station habituelle ou déclencher une routine domotique à l'arrivée. Ces raccourcis personnalisés s'affichent ensuite directement sur l'écran d'accueil.
4. Passez les contrôles audio côté conducteur
Par défaut, la zone multimédia s'affiche à droite de l'écran. Dans les préférences Android Auto, définissez la position de votre siège, puis placez la musique ou la carte à portée directe. Moins de bras croisé au-dessus du tableau de bord.
5. Ajoutez votre fond d'écran
Contrairement à Apple CarPlay, Android Auto accepte une photo personnalisée.
Allez dans Paramètres > Android Auto > Utiliser le fond d'écran du téléphone, ouvrez l'image voulue, appuyez sur les trois points et choisissez Utiliser comme fond d'écran Photos.
L'image doit d'abord être définie comme fond d'écran sur votre téléphone.ur débloquer un menu développeur que Google ne met pas en avant.
Allez plus loin avec les options développeur
Pour accéder à ce menu caché : Paramètres > Applications > Android Auto > Paramètres supplémentaires dans l'application, puis tapez dix fois sur la ligne de version.
Un menu à trois points apparaît en haut à droite, sous l'intitulé Paramètres développeurs.
6. Choisissez votre assistant vocal
Google déploie Gemini sur Android Auto depuis fin 2025. Plusieurs utilisateurs le jugent trop bavard et source de distraction.
Pour revenir à Google Assistant, allez dans Gérer votre assistant numérique > Assistants numériques de Google.
Attention : ce choix s'applique sur tout l'appareil, pas seulement en voiture.
7. Forcez la connexion filaire
Quand vous préférez le câble au Wi-Fi, Android Auto peut pourtant tenter une connexion sans fil en arrière-plan. Dans les paramètres développeur, décochez simplement Android Auto sans fil. Google avait retiré cette option des réglages principaux il y a quelques années.
- Interface simplifiée et claire
- Intégration fluide des apps mobiles
- Commandes vocales efficaces
8. Augmentez la résolution d'affichage
Si votre écran de bord paraît flou ou mal mis à l'échelle, ce réglage peut faire la différence. On vous en avait parlé, sur un écran d'usine 1080p sous-exploité, monter la valeur affine l'image et densifie l'affichage. Sur une dalle 800 × 480 pixels, en revanche, ne vous attendez à aucun changement visible.
9. Installez AA Browser pour regarder des vidéos à l'arrêt
Android Auto n'embarque pas de navigateur par défaut. AA Browser, open source, vous permet de rechercher sur Google ou de lire des vidéos sur l'écran de la voiture, à condition d'être garé : il se coupe automatiquement dès que le véhicule avance. Pour l'installer, activez le mode développeur, puis ouvrez l'outil AAAD (Android Auto Apps Downloader).
10. Passez en sans-fil avec un adaptateur
Si votre voiture n'accepte qu'Android Auto filaire, un dongle AAWireless ou Carlinkit ajoute la connexion sans fil sans changer l'autoradio. Plus besoin de brancher à chaque trajet. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez tester ces cinq applications pour compléter cette configuration.