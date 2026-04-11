Android Auto fonctionne en projetant une interface encodée depuis le téléphone vers le véhicule, via USB ou Wi-Fi. La qualité de ce flux dépend du smartphone, du lien de transmission, et de la façon dont l'autoradio reçoit et traite le signal. Un pixel supplémentaire sélectionné côté téléphone n'apparaît pas sur une dalle physiquement limitée à moins de pixels.

Un journaliste de notre confrère How-To Geek a testé chaque valeur disponible sans observer le moindre changement visible sur l'écran de sa voiture. Et pour cause, de nombreux autoradios populaires en 2026, notamment chez Sony et Pioneer dans leurs gammes d'entrée, embarquent une dalle physiquement limitée à 800 × 480 pixels. En Wi-Fi plutôt qu'en USB, certains systèmes d'infodivertissement plus anciens peuvent même afficher un écran noir à haute résolution, auquel cas Google recommande de revenir à 720p.

Quoi qu'il en soit, le menu développeur contient d'autres réglages plus fiables, comme la gestion du thème jour/nuit indépendamment du capteur de la voiture, ou la désactivation du Wi-Fi en faveur du câble. Au moins, CarPlay ne propose rien d'équivalent. D'un côté, on évite les faux espoirs, mais de l'autre, pour l'heure aucun ajustement n'est possible.