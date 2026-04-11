Android Auto dissimule dans ses options développeur un réglage de résolution vidéo que Google ne met pas en avant. Son effet dépend entièrement du matériel embarqué dans votre voiture, et les résultats varient du tout au tout.
Depuis son lancement en 2015, Android Auto n'a fait que proposer des nouveautés, options et fonctionnalités à chacune de ses mises à jour. Cette fois, ce qu'a déniché notre confrère MakeUseOf existe déjà, mais discrètement. Quelques tapotements sur un numéro de version, un menu caché qui s'ouvre, et le tableau de bord serait méconnaissable. Les premières discussions sur les forums remontent à 2018, quand des propriétaires de Honda Accord avaient repéré que la résolution par défaut d'Android Auto était anormalement basse, bien en dessous des capacités physiques de leurs écrans.
C'est encore le cas aujourd'hui, le problème touche beaucoup de véhicules équipés de grands écrans haute résolution sur lequels Android Auto affiche une interface surdimensionnée, avec des icônes trop grosses et trop peu d'informations visibles simultanément.
Comment débloquer le réglage
La fonctionnalité est enfouie dans les options développeur d'Android Auto. Depuis un smartphone Samsung, il faut ouvrir les Paramètres, aller dans Appareils connectés, puis Android Auto, défiler jusqu'à Version et taper dessus plusieurs fois jusqu'à activer le mode développeur. Le menu trois points en haut à droite donne ensuite accès aux Paramètres développeur, où figure la résolution vidéo.
Sur d'autres marques Android, une recherche « Android Auto » dans les Paramètres amène directement au bon endroit.
En sélectionnant une résolution plus élevée, tout devient net, plus détaillé, et davantage d'informations tiennent à l'écran simultanément. La différence est visible notamment pour ceux qui roulent avec un écran d'usine 1080p mal exploité.
Un gain toutefois conditionné au matériel de votre voiture
Android Auto fonctionne en projetant une interface encodée depuis le téléphone vers le véhicule, via USB ou Wi-Fi. La qualité de ce flux dépend du smartphone, du lien de transmission, et de la façon dont l'autoradio reçoit et traite le signal. Un pixel supplémentaire sélectionné côté téléphone n'apparaît pas sur une dalle physiquement limitée à moins de pixels.
Un journaliste de notre confrère How-To Geek a testé chaque valeur disponible sans observer le moindre changement visible sur l'écran de sa voiture. Et pour cause, de nombreux autoradios populaires en 2026, notamment chez Sony et Pioneer dans leurs gammes d'entrée, embarquent une dalle physiquement limitée à 800 × 480 pixels. En Wi-Fi plutôt qu'en USB, certains systèmes d'infodivertissement plus anciens peuvent même afficher un écran noir à haute résolution, auquel cas Google recommande de revenir à 720p.
Quoi qu'il en soit, le menu développeur contient d'autres réglages plus fiables, comme la gestion du thème jour/nuit indépendamment du capteur de la voiture, ou la désactivation du Wi-Fi en faveur du câble. Au moins, CarPlay ne propose rien d'équivalent. D'un côté, on évite les faux espoirs, mais de l'autre, pour l'heure aucun ajustement n'est possible.