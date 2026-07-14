Google plancherait actuellement sur une nouvelle mouture du lecteur multimédia d’Android Auto. L’objectif ? Proposer une carte média plus lisible ainsi qu’un plus grand nombre de commandes.
Google multiplie les innovations pour Android Auto : lors de sa conférence I/O 2026, la firme a annoncé une refonte visuelle du service avec une nouvelle interface adaptative, une version 3D de Google Maps, une compatibilité Dolby Atmos et une meilleure intégration de Gemini. Des widgets sont également en préparation pour l’écran d’accueil. Mais Google a prévu bien d’autres améliorations.
Google prépare une refonte des cartes multimédia d’Android Auto
Actuellement, la carte média visible dans Android Auto à côté de l’écran de navigation présente les pochettes d’album en plein écran, avec le titre et les commandes de lecture positionnées par-dessus. Le rendu était, on ne va pas se mentir, un peu chargé mais aussi un peu daté et Google semble en avoir pris conscience.
Nos confrères d’Android Authority ont repéré dans le code de l’application une nouveauté qui pourrait bien changer la donne : la pochette, qui a été centrée, occupe dans la nouvelle mouture une place plus réduite et l’arrière-plan flouté reprend ses couleurs. Le nom du morceau écouté et de l’artiste ont été déplacés sous l’illustration, une configuration que l’on retrouve assez souvent sur les smartphones.
Une amélioration encore loin d’être finalisée
Mais ce n’est pas tout : l’équipe en charge du développement d’Android Auto a profité de ce gain de place pour ajouter des commandes supplémentaires aux cartes multimédia. Alors qu’il était uniquement possible auparavant d’accéder aux boutons de lecture (Play/Pause, avancer d’une chanson, revenir à la chanson précédente), la nouvelle interface permet désormais aussi de liker les titres, de passer un album ou une playlist en lecture aléatoire ou de répéter un titre ou un album. Le bouton Play/Pause a été déplacé au centre, alors qu'il était auparavant placé sur la gauche de la carte.
Hélas, ces nouvelles commandes ne seront pas disponibles pour tout le monde : les conducteurs équipés d’un autoradio trop petit ou trop ancien ne pourront pas en bénéficier.
Pour l’heure, Google n’ayant rien communiqué sur le sujet, on ne sait pas quand cette carte multimédia repensée sera déployée dans Android Auto. Impossible également de savoir s’il s’agit d’une version définitive ou si d’autres changements sont prévus. Patience, donc.
- Interface simplifiée et claire
- Intégration fluide des apps mobiles
- Commandes vocales efficaces