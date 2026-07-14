Mais ce n’est pas tout : l’équipe en charge du développement d’Android Auto a profité de ce gain de place pour ajouter des commandes supplémentaires aux cartes multimédia. Alors qu’il était uniquement possible auparavant d’accéder aux boutons de lecture (Play/Pause, avancer d’une chanson, revenir à la chanson précédente), la nouvelle interface permet désormais aussi de liker les titres, de passer un album ou une playlist en lecture aléatoire ou de répéter un titre ou un album. Le bouton Play/Pause a été déplacé au centre, alors qu'il était auparavant placé sur la gauche de la carte.