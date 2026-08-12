Techniquement, l’attaque exploitait un débordement de mémoire dans la fonction de désérialisation de l’outil d’annotation de Zoom, celui qui sert à dessiner ou à surligner un document pendant un partage d’écran. Un message réseau conçu par l’attaquant corrompait la mémoire de l’appareil visé et exécutait du code à distance, à la seule réception du message. Zoom recense trois identifiants CVE pour cette famille de failles, avec un score de gravité de 9 sur 10, la note maximale du barème CVSS. Zoom a aussi corrigé Zoom Rooms et le kit de développement Meeting SDK, utilisés par des entreprises pour intégrer la visioconférence dans leurs propres logiciels.

Les chercheurs d’A Security ont repéré la première faille le 8 juin dernier. Le lendemain, ils confirmaient une exécution de code à distance sans le moindre clic, sur toutes les plateformes, jusqu’à la version 7.0.5. Ils ont averti Zoom dès le 10 juin, et l’éditeur a accusé réception le jour suivant. Zoom a publié un premier correctif côté client le 22 juin, sous la version 7.1.0 avant une seconde vague de protection, cette fois côté serveur, le 15 juillet. Zoom a diffusé le correctif définitif, la version 7.1.5, le 20 juillet. A Security a publié son rapport complet ce 11 août. Pour la plupart des utilisateurs, Zoom a déployé l’ensemble de ces mises à jour sans qu’ils aient à intervenir.

« Auparavant, il aurait fallu une équipe de cinq personnes pendant environ six mois, avec de nombreux essais et itérations, pour trouver cette faille. Désormais, on peut obtenir les mêmes résultats en moins de 20 étapes. Et Zoom est une cible importante car les utilisateurs lui font confiance. Ils ne le perçoivent pas comme une menace », a déclaré à WIRED Omer Gull, cofondateur d'A Security.