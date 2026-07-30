Le Conseil de l'UE justifie cette décision, mise en place « pour faire en sorte que les produits ne soient pas utilisés par des États tiers ou des acteurs non étatiques d’une manière qui puisse constituer une menace pour les intérêts de l'Union et de ses États membres dans la région ou pour ceux de leurs alliés. »

Il faut noter que si les États-Unis s'appuient sur leurs propres satellites dans leurs opérations contre l'Iran, ce pays lui s'en remet aux satellites chinois pour les siennes. Les images obtenues via le programme Copernicus sont ainsi surtout utiles aux chercheurs et aux journalistes, qui, dans le cas d'espèce actuel du conflit au Moyen-Orient, peuvent s'appuyer sur ces clichés pour vérifier les informations communiquées par les États-Unis ou l'Iran relatives à des frappes ou des mouvements militaires.

On n'est donc pas étonné de la réaction de l'Observatoire du conflit et de l'environnement (Ceobs), qui « dénonce une évolution extrêmement préoccupante pour tous les chercheurs indépendants qui suivent cette guerre, en particulier à un moment où le contrôle exercé par les médias et les responsables politiques américains s'est affaibli. »