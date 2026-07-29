Les armées intègrent de plus en plus d’outils numériques et d’intelligence artificielle dans leurs opérations. Les data centers représentent désormais des cibles stratégiques, au même rang que les centres de commandement, les aérodromes ou les bases militaires classiques.

Les forces américaines et iraniennes ont globalement suspendu les hostilités depuis vendredi, après environ deux semaines de tirs quotidiens. Les deux camps visaient surtout des sites militaires, mais l’Iran a aussi frappé des infrastructures civiles. Téhéran a visé le Bahreïn plus durement que le Koweït et la Jordanie, deux autres pays touchés par ses représailles. Le petit royaume héberge la principale base navale américaine de la région.

L'’Iran attaque les data centers du Golfe depuis plusieurs mois déjà. En mars, des drones avaient endommagé plusieurs installations américaines dans la région. Amazon avait alors averti ses clients de perturbations prolongées. Les Gardiens de la révolution islamique avaient ensuite menacé, en avril, d’autres géants américains de la tech, avant d’envisager de viser les câbles sous-marins qui traversent le détroit d’Ormuz, une infrastructure tout aussi critique pour la connectivité régionale sur un secteur que l’on sait désormais très convoité.

Amazon n’a plus commenté publiquement l’état de ses infrastructures dans la région depuis ces annonces. En avril, l’entreprise avait indiqué que son groupe de data centers au Bahreïn n’était plus disponible. Amazon avait alors invité ses clients à récupérer leurs données depuis des sauvegardes stockées ailleurs.