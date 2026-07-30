Le commissaire européen à la Défense et à l'Espace, Andrius Kubilius, a réagi en précisant que ce versement prouve que les usines d'armement européennes parviennent enfin à produire au même rythme que les besoins exprimés sur le front, après des années où l'offre peinait à suivre la demande. Ursula von der Leyen, elle, y voit surtout la concrétisation de son « Drone Deal », une stratégie qui consiste à associer deux forces complémentaires, la puissance de production industrielle de l'Europe d'un côté, et le savoir-faire ukrainien de l'autre, qui est un savoir-faire né sur le terrain, où les ingénieurs et soldats bricolent et perfectionnent leurs drones au fil des combats, avec un temps d'avance que peu de pays possèdent aujourd'hui, surtout en Europe.