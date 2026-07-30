La Commission européenne a versé ce mercredi 3,47 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine. Ce nouveau décaissement, issu du prêt de soutien de 90 milliards d'euros, doit financer des drones, des missiles et des avions de combat Gripen.
Un nouveau chapitre s'ouvre dans le soutien militaire européen à l'Ukraine, puisque Bruxelles a annoncé, ce jeudi 30 juillet, le versement de 3,47 milliards d'euros supplémentaires au pays en guerre avec le Russie. Ce nouveau décaissement s'inscrit dans le cadre du prêt de soutien de 90 milliards d'euros mis en place par l'Union européenne. Cette manne financière très importante doit contribuer à accélérer l'acquisition de drones, de missiles et d'avions de combat Gripen pour renforcer la défense aérienne ukrainienne face aux frappes russes.
Comment l'Europe finance les drones et les Gripen de l'Ukraine avec 3,47 milliards d'euros
Ce jeudi, Bruxelles a transféré 3,47 milliards d'euros à Kiev, dans le cadre du volet défense de son programme de prêt de 90 milliards d'euros. L'enveloppe vient compléter une première salve de commandes de drones déjà engagée, preuve que la machine de financement européenne carbure désormais en continu.
Cet argent sert à payer une nouvelle étape d'un programme d'achat de drones déjà engagé depuis plusieurs mois. S'y ajoutent des drones à réaction longue portée, propulsés par un petit moteur type avion plutôt qu'une simple hélice, ce qui leur permet d'aller frapper beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que les drones classiques. Le reste de l'enveloppe finance des missiles ainsi que des chasseurs suédois Gripen, des avions de combat capables d'intercepter les menaces russes dans les airs. Voilà qui devrait soulager une défense aérienne ukrainienne mise à rude épreuve par des bombardements quasi quotidiens.
Le commissaire européen à la Défense et à l'Espace, Andrius Kubilius, a réagi en précisant que ce versement prouve que les usines d'armement européennes parviennent enfin à produire au même rythme que les besoins exprimés sur le front, après des années où l'offre peinait à suivre la demande. Ursula von der Leyen, elle, y voit surtout la concrétisation de son « Drone Deal », une stratégie qui consiste à associer deux forces complémentaires, la puissance de production industrielle de l'Europe d'un côté, et le savoir-faire ukrainien de l'autre, qui est un savoir-faire né sur le terrain, où les ingénieurs et soldats bricolent et perfectionnent leurs drones au fil des combats, avec un temps d'avance que peu de pays possèdent aujourd'hui, surtout en Europe.
Plus de 220 milliards d'euros mobilisés depuis 2022
Le nouveau versement s'inscrit dans une cadence qui s'accélère nettement depuis cet été. Car fin juin, l'UE avait déjà versé 3,2 milliards d'euros au titre de l'assistance macrofinancière, un mécanisme qui sert à financer le fonctionnement courant de l'État ukrainien, salaires et services publics compris. Puis, coup sur coup, 3,9 puis 1,1 milliard d'euros supplémentaires sont venus alimenter, cette fois, le volet purement militaire. Au total, ces paiements puisent dans une même enveloppe de 90 milliards d'euros, répartie en deux grandes poches, l'une de 60 milliards réservés à l'effort de défense, et l'autre de 30 milliards destinés à maintenir l'Ukraine à flot sur le plan économique. Un prêt pensé, dès le départ, pour être décaissé par tranches successives plutôt qu'en une seule fois et qui, visiblement, tient désormais un rythme soutenu.
Pour la seule année 2026, l'UE prévoit de mobiliser jusqu'à 28,3 milliards d'euros pour soutenir l'industrie de défense ukrainienne et aider le pays à produire et acheter son propre matériel militaire. Ce montant n'est pas encore définitif d'ailleurs. La Commission doit d'abord valider, d'ici septembre, la liste précise des équipements concernés, avant de pouvoir débloquer les fonds correspondants. D'autres versements de ce type sont déjà programmés pour les prochaines semaines, notamment pour financer des munitions et des systèmes de défense antiaérienne.
Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la Souveraineté technologique, met l'accent sur l'urgence du terrain en expliquant que les systèmes et missiles de défense aérienne financés aujourd'hui doivent arriver là où ils sont le plus nécessaires, pour protéger immédiatement la population et le territoire ukrainiens. Depuis 2022, l'UE et ses États membres ont ainsi mobilisé plus de 220 milliards d'euros, dont 3,8 milliards puisés directement dans les avoirs russes gelés. Une façon, aussi, de faire payer l'agresseur pour la défense de celui qu'il attaque.