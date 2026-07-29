Les habitudes héritées de TikTok et des Instagram Reels ont largement fait leurs preuves pour attirer l’attention. Et les géants du streaming l’ont bien compris : en mars, Disney+ lançait Verts, un flux de scènes tirées de son catalogue sous forme de vidéos verticales. Netflix lui a emboîté le pas en avril avec Extraits, puis Amazon a fait de même un mois plus tard avec « Clips » sur Prime Video.