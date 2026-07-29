HBO Max lance à son tour un fil de vidéos verticales façon TikTok, pour aider ses abonnés à s’y retrouver dans son immense catalogue. Objectif : capter leur attention en quelques secondes pour les inciter à visionner le contenu.
Les habitudes héritées de TikTok et des Instagram Reels ont largement fait leurs preuves pour attirer l’attention. Et les géants du streaming l’ont bien compris : en mars, Disney+ lançait Verts, un flux de scènes tirées de son catalogue sous forme de vidéos verticales. Netflix lui a emboîté le pas en avril avec Extraits, puis Amazon a fait de même un mois plus tard avec « Clips » sur Prime Video.
HBO Max ferme donc la marche à travers une mise à jour sur mobile, dans un contexte où les bibliothèques de contenus deviennent si vastes qu’il devient difficile d’y trouver quelque chose à regarder.
Capter l'attention
Car le calcul est simple : quelques secondes suffisent parfois à convaincre. Une scène marquante, bien choisie, peut donner envie de lancer tout un épisode, voire une saison entière. Et Warner Bros. Discovery, dont le rachat par Paramount est mis en pause, entend bien en profiter.
Concrètement, une icône Shorts va faire son apparition dans le menu de navigation de l’application. En un clic, l’abonné accèdera à un flux vertical de bandes-annonces, d’extraits et de contenus bonus, ajusté à ses goûts grâce à son historique de visionnage. S’il tombe sur quelque chose qui l’intéresse, il pourra lancer le film ou la série sur-le-champ, ou le mettre de côté dans sa liste.
La plateforme mise sur un outil d’intelligence artificielle (IA) développé en interne pour repérer, parmi des milliers d’heures de films et de séries, les scènes les plus marquantes de son catalogue à partir de métadonnées précises. Des éditeurs humains prennent ensuite le relais : ils sélectionnent, parmi les propositions de l’IA, celles qui représentent le mieux chaque programme.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
La recherche conversationnelle débarque aussi
« Ces nouvelles fonctionnalités mobiles s'appuient sur des modes d'utilisation intuitifs et familiers que les abonnés utilisent au quotidien », explique Liesel Kipp, vice-présidente exécutive chargée de la gestion des produits chez Warner Bros. Discovery.
À noter que pour l’instant, seule une poignée d’utilisateurs iOS aux États-Unis peuvent tester la fonctionnalité. HBO Max promet toutefois un déploiement progressif vers davantage d’appareils et de marchés, sans toutefois préciser de calendrier à ce stade.
En parallèle, le service déploie l’outil de recherche conversationnelle « Ask HBO Max », qui permettra de dénicher un programme en détaillant simplement son envie du moment, comme « une comédie » ou « un film pour une soirée entre copines ». Là encore, aucune date n’a filtré pour une arrivée hors des frontières américaines.