La fonctionnalité avait été testée pendant la saison NBA 2025-2026 avec des résumés de matchs en format vertical. L'extension aux films et séries transforme un outil promotionnel ponctuel en mécanique de découverte permanente. L'idée, au fond, n'a rien de compliqué : vingt secondes d'une scène bien choisie doivent suffire à déclencher deux heures de visionnage. TikTok avait prouvé que le pouce qui scrolle ne s'arrête que devant quelque chose d'irrésistible. Les SVOD tentent d'en faire un tunnel vers l'engagement et l'upselling.

La différence avec TikTok ou Reels tient au contenu. Les clips des plateformes de streaming sont des extraits de productions professionnelles (Amazon MGM Studios, HBO via le Pass Warner, Crunchyroll), pas du contenu généré par les utilisateurs. Le modèle économique aussi est distinct : le clip n'est pas une fin en soi, mais un entonnoir.

Pas de date pour la France, et un cadre réglementaire en embuscade

Le déploiement est limité aux États-Unis, sur iOS, Android et tablettes Fire. Amazon parle d'une « sélection de clients » dans un premier temps, avec un élargissement prévu cet été. Netflix suit un calendrier comparable. Aucune des trois plateformes n'a communiqué de date pour la France (ouf !).

Ce retard n'est pas qu'une question de sous-titrage. Prime Video figure depuis avril 2023 sur la liste des « très grandes plateformes en ligne » au sens du DSA européen, un statut réservé aux services dépassant 45 millions d'utilisateurs dans l'UE. L'article 38 du règlement impose à ces plateformes de proposer une option de recommandation non fondée sur le profilage. Un flux de clips entièrement piloté par l'historique de visionnage devra donc offrir une alternative non personnalisée à son arrivée en Europe (autant dire que ça promet un bouton « désactiver » enfoui quelque part dans les paramètres).

En France, la loi du 7 juillet 2023 fixe la majorité numérique à 15 ans. La directive européenne sur les services de médias audiovisuels, transposée en droit français fin 2021, impose des mécanismes de protection renforcés dès qu'un service propose un flux de contenus susceptible d'exposer les plus jeunes à du contenu inadapté. Un feed algorithmique vertical qui mélange des extraits d'action, de thrillers et de programmes familiaux tombe dans ce périmètre. Disney+ « Verts », Netflix « Extraits » et Amazon « Clips » devront composer avec ces contraintes, que ni TikTok ni YouTube Shorts n'ont réussi à résoudre proprement malgré des années d'avance.