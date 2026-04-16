Makenzie Spiller, porte-parole de YouTube, a confirmé l'ouverture progressive. Le déploiement est mondial, mais se fait par vagues : certains utilisateurs pourraient ne pas voir tout de suite la nouvelle option dans leurs réglages. Pour les comptes supervisés, le paramètre sera bientôt non désactivable, verrouillant l'accès aux Shorts quand un parent le décide. Une escalade discrète mais mesurable, après des années de pression croissante sur les plateformes au sujet du temps d'écran des adolescents.

Le format qui devait tuer TikTok se retrouve désactivable

Les chiffres disent tout de l'ambivalence. YouTube comptabilise 200 milliards de vues Shorts par jour, avec plus de 5 000 milliards de vues cumulées en moins de deux ans. Le format est devenu un pilier commercial d'Alphabet. L'entreprise a triplé la durée maximale des Shorts, passant de soixante secondes à trois minutes en octobre 2024. L'objectif : retenir les créateurs tentés par TikTok et Reels. La plateforme injecte de la publicité native dans le fil, s'appuie sur des outils IA pour accélérer la production, et mesure chaque micro-seconde d'engagement.

Le contexte réglementaire et social change la donne. Le Surgeon General américain a appelé les plateformes à outiller les familles contre l'usage compulsif. L'étude Pew 2024 établit que soixante-treize pour cent des adolescents américains se connectent quotidiennement à YouTube. Quinze pour cent parlent d'un usage « quasi constant ». Plusieurs États ont voté des lois de contrôle parental renforcé. Meta a été reconnu responsable récemment, dans un procès retentissant, de l'exposition d'enfants à des contenus inadaptés.

YouTube a largement investi pour faire des Shorts son cheval de Troie contre TikTok, mais permet désormais aux utilisateurs de le couper. La stratégie ressemble à un aveu calibré : garder la monétisation du format, montrer patte blanche aux régulateurs, et renvoyer la responsabilité à l'utilisateur. Ceux qui gardent les Shorts actifs valident le modèle économique. Ceux qui les désactivent valident la santé publique. L'interface fait les deux.

Le format censé enterrer TikTok offre désormais son propre bouton d'arrêt. L'usage du paramètre mesurera l'ampleur de la fatigue. En tout cas, c'est déjà activé chez nous !