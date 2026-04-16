Jusque-là réservé aux mineurs dans le cadre du contrôle parental, le réglage permettant de limiter, voire faire disparaître complètement, les shorts dans son feed vient d'être déployé chez tous les utilisateurs. On vous explique comment l'activer !
La fonction était réservée aux comptes supervisés depuis janvier. Elle ouvre désormais à tous les utilisateurs d'Android et d'iOS. YouTube permet de fixer la « Limite du flux Shorts » à zéro minute. Une fois activée, les vidéos courtes cessent de s'afficher, et l'onglet dédié reste inerte. L'information, documentée par le support officiel de Google, est active mondialement depuis le 15 avril 2026.
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
Comment désactiver complètement les Shorts en quelques secondes
Le chemin d'accès est simple. Il faut ouvrir l'application YouTube, toucher son icône de profil, puis Paramètres, Gestion du temps d'écran, et enfin Limite du fil Shorts. Une liste de durées s'affiche, de quinze minutes à deux heures, avec désormais l'option zéro. Une fois cette valeur sélectionnée, l'onglet Shorts cesse d'afficher des vidéos et un message signale que la limite quotidienne est atteinte. Plusieurs retours utilisateurs, confirmés lors de tests publiés par la presse spécialisée, indiquent que les vidéos courtes disparaissent aussi du fil d'accueil classique.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes
La fonction a une histoire en trois temps. YouTube a d'abord lancé un minuteur Shorts en octobre 2024, avec un plancher fixé à quinze minutes. En janvier, la firme a élargi l'option aux parents en promettant la possibilité de tomber à zéro « très bientôt ». Le 15 avril 2026, l'option zéro minute est devenue accessible à tous les utilisateurs majeurs, sur Android et sur iOS.
Makenzie Spiller, porte-parole de YouTube, a confirmé l'ouverture progressive. Le déploiement est mondial, mais se fait par vagues : certains utilisateurs pourraient ne pas voir tout de suite la nouvelle option dans leurs réglages. Pour les comptes supervisés, le paramètre sera bientôt non désactivable, verrouillant l'accès aux Shorts quand un parent le décide. Une escalade discrète mais mesurable, après des années de pression croissante sur les plateformes au sujet du temps d'écran des adolescents.
Le format qui devait tuer TikTok se retrouve désactivable
Les chiffres disent tout de l'ambivalence. YouTube comptabilise 200 milliards de vues Shorts par jour, avec plus de 5 000 milliards de vues cumulées en moins de deux ans. Le format est devenu un pilier commercial d'Alphabet. L'entreprise a triplé la durée maximale des Shorts, passant de soixante secondes à trois minutes en octobre 2024. L'objectif : retenir les créateurs tentés par TikTok et Reels. La plateforme injecte de la publicité native dans le fil, s'appuie sur des outils IA pour accélérer la production, et mesure chaque micro-seconde d'engagement.
Le contexte réglementaire et social change la donne. Le Surgeon General américain a appelé les plateformes à outiller les familles contre l'usage compulsif. L'étude Pew 2024 établit que soixante-treize pour cent des adolescents américains se connectent quotidiennement à YouTube. Quinze pour cent parlent d'un usage « quasi constant ». Plusieurs États ont voté des lois de contrôle parental renforcé. Meta a été reconnu responsable récemment, dans un procès retentissant, de l'exposition d'enfants à des contenus inadaptés.
YouTube a largement investi pour faire des Shorts son cheval de Troie contre TikTok, mais permet désormais aux utilisateurs de le couper. La stratégie ressemble à un aveu calibré : garder la monétisation du format, montrer patte blanche aux régulateurs, et renvoyer la responsabilité à l'utilisateur. Ceux qui gardent les Shorts actifs valident le modèle économique. Ceux qui les désactivent valident la santé publique. L'interface fait les deux.
Le format censé enterrer TikTok offre désormais son propre bouton d'arrêt. L'usage du paramètre mesurera l'ampleur de la fatigue. En tout cas, c'est déjà activé chez nous !