L’université de Californie à San Diego a signalé la faille à Acrisure Protection Group en janvier 2025. Le correctif logiciel n’est arrivé que le 20 juillet, dix-huit mois plus tard, quelques semaines avant la présentation prévue par l’équipe à la conférence DEF CON début août, puis à USENIX Security à Baltimore. Acrisure estime pourtant que le risque réel est limité pour ses clients.

Un an plus tôt, Subaru avait connu une faille comparable sur son portail Starlink, exploitable avec une plaque d’immatriculation et le nom du propriétaire du véhicule. Le constructeur a corrigé le problème en vingt-quatre heures.

Rockledge, un second fabricant de systèmes antivol et d’assurance automobile, vend des boîtiers différents. Dans ce cas, un attaquant doit se trouver physiquement à proximité du conducteur au moment où celui-ci utilise son système, pour intercepter puis rejouer l’échange numérique entre le téléphone et la voiture, une attaque par relais.

Le correctif d’Acrisure passe uniquement par l’application KARR, celle que seuls les clients payants ont téléchargée. La moitié environ des propriétaires concernés n’ont jamais installé cette application et n'ont donc aucune raison de la lancer un jour. Un million de personnes environ ne peuvent ainsi pas corriger une faille dont elles ignorent l’existence, parmi lesquelles de nombreux acheteurs de véhicules d'’occasion.

En France, plus de 140 000 véhicules disparaissent chaque année sans effraction, la plupart du temps via des réseaux organisés autour des systèmes sans clé. Le cas KARR nous montre qu’une technologie mise au point pour rassurer les propriétaires contient, par une erreur de conception, une entrée supplémentaire pour les voleurs.