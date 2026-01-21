info01

Toute façon la NSA est infiltrée partout… Ce n’est pas juste en désactivant le Bluetooth qu’ils vont se proteger si ils deviennent enemis des usa…

Pour rappel, une tv connectée a un micro. Qu’ils sont aussi capable de tirer des informations juste en plaçant un capteur sur un câble. Ou que même si un espion US aurait une vue sur une fenêtre ou des gens discutent, ‹ simplement › en pointant un laser sur les feuilles d’une plante qui serait dans la piece, il peut arriver à décripter la conversation…

Les USA ont des années lumière d’avance technologique sur nous… Malheureusement…