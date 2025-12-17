Si l'espionnage ne vous émeut pas, l'état de votre batterie finira par vous convaincre. Cette surveillance constante n'est pas sans conséquence pour le matériel. Les tests menés par les universitaires révèlent qu'une attaque soutenue peut siphonner jusqu'à 18% de votre autonomie en une seule heure sur WhatsApp. Votre appareil chauffe et votre forfait de données explose, car ces échanges invisibles peuvent consommer plusieurs gigaoctets en un temps record.

La réaction des géants de la tech face à cette découverte laisse pantois. Meta a été informé de cette passoire numérique en septembre 2024, il y a plus d'un an, mais semble avoir égaré le mémo puisque aucun correctif n'a vu le jour. Signal, souvent érigé en parangon de la vertu sécuritaire, ne fait guère mieux en ignorant les sollicitations des chercheurs. Les utilisateurs se retrouvent donc seuls face à un protocole bavard qui trahit leurs habitudes de sommeil et leurs horaires de travail. Désactiver les accusés de réception dans les options ne suffit cependant pas à colmater la brèche, car le protocole continue de répondre aux sollicitations techniques. La seule véritable protection consisterait à éteindre son téléphone, un conseil avisé mais peu pratique à l'ère du tout connecté.