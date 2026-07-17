Le fauteuil de présidente de l'ARCEP va bientôt changer d'occupante. Le mandat de Laure de La Raudière, débutée début 2021, s'achève le 3 janvier 2027, et le ministère de l'Économie a officiellement ouvert la chasse au successeur. Créée en 1996, l'autorité veille sur les télécoms, la poste et la distribution de la presse, un poste stratégique confié pour six ans non renouvelables par le président de la République. Les candidats ont jusqu'au 31 août pour envoyer leur dossier complet.