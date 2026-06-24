À y regarder de plus près, cette ouverture n'est pas si surprenante. L'ARCEP avait déjà mis ses données en accès libre sur data.gouv.fr, la plateforme publique de l'État. Publier le code source est donc l'étape suivante, et elle est d'ailleurs imposée par la loi au sens de l'article L.300-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui oblige toute administration à rendre accessible le code des logiciels qu'elle développe. L'ARCEP ne fait donc pas uniquement acte de transparence, car elle s'y conforme, mais en faisant ça comme il faut. Parmi les fonctionnalités que les citoyens apprécieront, l'application intègre également les remontées de terrain du dispositif participatif « J'alerte l'Arcep », qui permet à n'importe quel utilisateur de signaler un problème de réseau directement au régulateur.