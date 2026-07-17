Dans certains cas, l'escroc pousse le bouchon jusqu'à réclamer l'installation d'une application d'accès à distance, qui lui laisse ensuite le contrôle direct de l'appareil. À son insu, la victime lui donne accès au terminal bien après le vol ponctuel d'argent.

Selon Apple, la confiance accordée à FaceTime donne du poids à ces appels frauduleux. L'entreprise rappelle par ailleurs ne jamais réclamer d'identifiants sensibles par cet intermédiaire. Tout ce que doit faire la victime est de raccrocher et composer le numéro inscrit au dos de sa carte bancaire, plutôt que celui reçu par SMS. On le sait désormais, si votre interlocuteur vous met sous pression, c'est presque toujours le signe d'une tentative de fraude. Des escrocs n'hésitent pas à apparaître à l'écran pendant l'appel. Un visage filmé en direct rassure instinctivement l'interlocuteur, alors que rien ne garantit l'identité de la personne affichée.

Pour signaler un appel FaceTime frauduleux, la victime doit appuyer sur le bouton d'informations affiché pendant l'appel, puis sélectionner l'option de capture en direct, avant d'envoyer l'image par e-mail à l'adresse reportfacetimefraud@apple.com, dédiée à ce type de signalement.

En France, ce dispositif se fait auprès de Cybermalveillance.gouv.fr, la plateforme publique de sensibilisation aux cybermenaces. La plateforme vous indiquer les démarches à effectuer, notamment un dépôt de plainte et un signalement à la banque, sans délai. Vous pouvez en amont vous laisser guider oriente par un diagnostic en ligne, pour être sûr de traiter avec l'interlocuteur adapté à votre situation.