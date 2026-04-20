Foire aux questions

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À quoi servent SPF, DKIM et DMARC dans la sécurité des e-mails, et pourquoi un message frauduleux peut quand même les « passer » ?

SPF, DKIM et DMARC sont des mécanismes d’authentification qui aident à vérifier qu’un e-mail provient bien d’un serveur autorisé pour un domaine, et qu’il n’a pas été altéré pendant le transport. SPF contrôle les serveurs d’envoi autorisés, DKIM ajoute une signature cryptographique, et DMARC définit la politique à appliquer si les contrôles échouent. Si un e-mail est réellement envoyé par l’infrastructure d’Apple, ces vérifications peuvent être valides même si le contenu a été « piégé » avant l’envoi. Autrement dit, ces protections limitent l’usurpation de domaine, mais ne garantissent pas que le message est légitime sur le fond.

Comment un champ de profil (nom, adresse) peut-il être détourné pour injecter un message dans une notification de sécurité ?

De nombreux e-mails automatisés réutilisent des données de compte (nom, prénom, adresse de livraison) en les insérant dans un modèle de notification. Si ces champs ne sont pas strictement validés (longueur, caractères autorisés, format), un acteur malveillant peut y placer un texte qui ressemble à une alerte, un numéro à appeler ou une instruction. Ce n’est pas forcément une faille « d’exécution de code », mais un problème de validation et de mise en forme des données affichées dans un e-mail. Le résultat : un message techniquement authentique, mais sémantiquement trompeur, car il affiche des informations manipulées.

Qu’est-ce qu’une arnaque au faux support (tech support scam) et pourquoi l’accès à distance est un levier si dangereux ?

Une arnaque au faux support consiste à se faire passer pour un service d’assistance afin de pousser la victime à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des actions risquées. Le scénario classique combine urgence (achat frauduleux, compte compromis) et canal de contact contrôlé par l’escroc (numéro de téléphone, chat, lien). L’installation d’un outil d’accès à distance permet ensuite de voir l’écran, guider la victime, voire prendre la main pour modifier des paramètres, voler des données ou valider des paiements. Même sans « piratage » complexe, cette prise de contrôle contourne beaucoup de protections, car l’action est réalisée depuis la session de l’utilisateur.