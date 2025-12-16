Contrairement aux campagnes de phishing classiques, il ne s’agit pas ici d’une usurpation d’adresse ou d’un faux site bien imité. Les mails incriminés proviennent bien de l’adresse officielle service@paypal.com, sont envoyés depuis les serveurs de la plateforme et passent sans difficulté les vérifications SPF, DKIM et DMARC habituelles.

Dans le détail, il semble que les escrocs exploitent la fonctionnalité Abonnements de PayPal. En créant un compte marchand, puis en configurant un faux abonnement associé à une adresse qu’ils contrôlent, ils se font envoyer un mail légitime annonçant la suspension d’un paiement récurrent.

Ce message, effectivement généré par PayPal, est ensuite détourné. Le champ secondaire prévu pour accueillir les informations de contact du service client affiche un texte frauduleux, évoquant un achat coûteux et invitant à contacter un numéro présenté comme celui du support PayPal.

Pour l’heure, la méthode exacte d’exploitation de la faille est incertaine, PayPal limitant en principe ce champ à une URL valide, mais d’après Bleeping Computer, les escrocs pourraient tirer parti d’une faille dans la gestion des métadonnées d’abonnement, possiblement via une API ou un système hérité encore accessible dans certaines régions, permettant d’y enregistrer du texte invalide dans le champ réservé à l’adresse du service client.

Reste un dernier point à éclaircir. Le mail de suspension empoisonné étant renvoyé à l’adresse contrôlée par les attaquants, comment se fait-il que d’autres internautes aient pu le recevoir ? Toujours d’après Bleeping Computer, l’adresse mail liée au compte frauduleux est probablement rattachée à une liste de diffusion tenue par les escrocs. En bref, une fois le message généré par PayPal, il est automatiquement redistribué à l’ensemble des adresses associées à cette liste, sans altération manifeste de son contenu.