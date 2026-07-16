Dans ce contexte, 38,1 % des entreprises technologiques inscrites à l’indice S&P 500 ont déclaré des dépenses liées à la protection de leurs dirigeants en 2025, contre 26,8 % quatre ans plus tôt. Un poste de dépense qui a bondi de 150 % en un an chez Palantir pour atteindre près de 3 millions de dollars. Oracle a vu les siennes grimper de 85,5 %, à 5,6 millions de dollars, en grande partie pour sécuriser le domicile de son fondateur, Larry Ellison. Salesforce, de son côté, y consacre désormais environ 4 millions de dollars, soit 1 million de plus qu’en 2024, étaye le Wall Street Journal. Et si l’on se fie à l’actualité, il paraît peu probable que cette dynamique s’inverse de sitôt…