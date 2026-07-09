La lente agonie du SMS est aussi une mutation en cours, plus discrète certes, mais tout de même aussi marquante. Son volume a plongé de 27 % en un an, une dégringolade continue depuis neuf ans qui ne cesse de s'accélérer. Les messageries instantanées ont largement pris le relais, portées aussi par la montée du RCS, ce système de messagerie transitant par internet qui fonctionne, selon l'ARCEP, de la même manière que les applications de discussion classiques. Reste à savoir si les opérateurs télécoms parviendront à inverser la tendance sans renoncer à leurs investissements dans la fibre et la 5G, ou si la France s'installe durablement dans cette équation où mieux connecter rime de moins en moins avec mieux gagner, en gardant dans un coin de leur tête le rachat de SFR, qui va coûter à chacun.