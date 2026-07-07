L'opérateur SFR a lancé ce 7 juillet 2026 sa Box 5G Wi-Fi 7, associée à un décodeur TV et à un service voix. À 36,99 euros par mois sans engagement en prix de lancement, la marque au carré rouge revendique la seule offre triple play du marché sur la 5G fixe.
Ce lundi 7 juillet 2026, SFR a officiellement lancé sa Box 5G Wi-Fi 7, une évolution qui ne se limite pas à cocher la case de la dernière norme Wi-Fi en date, où l'entreprise était jusqu'à aujourd'hui encore en retard sur ses concurrents. L'opérateur au carré rouge y greffe un décodeur TV et un service voix, un trio qu'aucun concurrent n'assemble aujourd'hui sur ce segment, et qui fait un peu office de première en triple play de la Box 5G. Reste à savoir si l'argument suffira à convaincre, alors que Bouygues, Orange et Free avancent eux aussi leurs pions sur le Wi-Fi 7, à des tarifs différents.
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Une Box 5G SFR en Wi-Fi 7 qui propose les mêmes débits que dans sa version précédente en Wi-Fi 6
Qu'est-ce qui se cache sous cette Box 5G SFR en Wi-Fi 7 ? D'abord, des débits jusqu'à 1,5 Gbit/s en téléchargement et 180 Mbit/s en émission, portés par huit antennes 5G (8RX). Sur la vitesse, elle est identique à celle proposée avec la Box 5G de SFR en version Wi-Fi 6, qui d'ailleurs a vu son prix tomber à 32,99 euros par mois sans engagement.
Le vrai gain avec la nouvelle version commercialisée, c'est ce Wi-Fi 7 bi-bande 4x4 qui sur le papier double les performances de la génération précédent. Le débit capté à l'extérieur se perd moins en traversant les murs jusqu'au canapé ou à la chambre du fond, avec une latence resserrée à la clé. L'application SFR & Moi guide l'abonné pour trouver le meilleur emplacement de la box, avant de lui laisser la main sur les réglages Wi-Fi depuis son téléphone.
Pour les logements les plus vastes, SFR ajoute une brique modulable, avec un répéteur Wi-Fi 7 qui accompagne sur demande l'offre Box 5G avec TV, et deux exemplaires supplémentaires peuvent être loués pour les foyers les plus grands. De quoi étoffer l'argumentaire d'une box pensée comme un vrai concurrent de la fibre, jusque dans les recoins les plus reculés du logement. Mais ce n'est pas tout !
Prix, TV et positionnement face à la concurrence
En ce qui concerne le prix, SFR affiche un tarif de 36,99 euros/mois, sans engagement, pour de la 5G en Wi-Fi 7, de l'internet illimité, les appels illimités vers les fixes et mobiles en France (et dans les DOM), un répéteur Wi-Fi 7, 200 chaînes avec décodeur Connect TV et même Netflix, Disney+ ou Prime au choix inclus pendant six mois, nous allons y revenir. Il n'y a donc pas de période promotionnelle sur le prix de l'abonnement (on ne parle pas du service de streaming) qui, une fois arrivée à son terme, ferait grimper la facture après quelques mois. L'abonnement est par ailleurs éligible à SFR Multi, qui permet de faire des économies en associant box et forfait mobile au sein du même foyer.
SFR rejoint donc ses concurrents sur le marché des Box 5G en Wi-Fi 7. Bouygues a l'avantage de proposer une version 5G box uniquement (29,99 euros/mois pendant un an, puis 39,99 euros) et une version avec TV pour 34,99 euros/mois puis 44,99 euros au bout d'un an. Orange s'appuie sur sa 5G+ Home sortie l'an dernier et revendique des débits montants encore plus généreux, jusqu'à 250 Mbit/s, mais à 42,99 euros/mois en tarif fixe. Et Free, le premier à avoir marié Wi-Fi 7 et box 5G fin 2024, reste assez agressif en prix, avec 29,99 euros par mois pendant un an, puis 39,99 €. Autant dire que la partie est loin d'être jouée, et que chaque nouvelle offre resserre un peu plus l'écart entre la 5G fixe et la fibre.
Néanmoins, avec sa 5G Box et son offre complète, SFR propose quelque chose de très intéressant sur le plan comptable, en plus de ce triple play à part entière, statut qu'aucun autre opérateur ne revendique pour l'instant sur le créneau de la 5G fixe. L'appareil adopte au passage un design épuré en forme de tour, pensé pour s'intégrer discrètement dans n'importe quel intérieur, et se connecte sans qu'un technicien n'ait à se déplacer. Et l'opérateur a travaillé avec l'association HandiCaPZéro pour garantir une installation simple pour tous.
Vous noterez que la box est composée à 90 % de plastique recyclé, entièrement recyclable, et qu'elle fait le voyage jusqu'à la maison dans un emballage lui aussi recyclé et compact, une démarche certifiée par le Green Product Mark de Tüv Rheinland, adoptée désormais par tous les opérateurs. Un mode éco embarqué vient en plus limiter la consommation électrique au quotidien, histoire de coller aux usages sans trop impacter la facture d'électricité.