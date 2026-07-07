En ce qui concerne le prix, SFR affiche un tarif de 36,99 euros/mois, sans engagement, pour de la 5G en Wi-Fi 7, de l'internet illimité, les appels illimités vers les fixes et mobiles en France (et dans les DOM), un répéteur Wi-Fi 7, 200 chaînes avec décodeur Connect TV et même Netflix, Disney+ ou Prime au choix inclus pendant six mois, nous allons y revenir. Il n'y a donc pas de période promotionnelle sur le prix de l'abonnement (on ne parle pas du service de streaming) qui, une fois arrivée à son terme, ferait grimper la facture après quelques mois. L'abonnement est par ailleurs éligible à SFR Multi, qui permet de faire des économies en associant box et forfait mobile au sein du même foyer.