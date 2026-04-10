Le SMS, lui, continue de se diriger vers la fin de son histoire. Son usage a chuté de 31 % en un an au quatrième trimestre 2025, une accélération spectaculaire après -14 % un an plus tôt, et environ -10 % par an les deux années d'avant. Un abonné n'envoie plus que 59 SMS par mois en moyenne, contre 250 au pic de 2016. La montée en puissance du RCS et des messageries instantanées, utilisées par 86 % des Français de 12 ans et plus en 2025, condamnent à terme le SMS.