Avec 50 millions de téléphones portables compatibles en France, la messagerie RCS est en train de s'imposer face au SMS. De plus en plus d'acteurs économiques l'utilisent également.
Le RCS, successeur du SMS, n'a plus rien d'une promesse futuriste. L'af2m (Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs) vient de publier des chiffres qui actent l'explosion du Rich Communication Services en France au dernier trimestre 2025. 83% des téléphones portables français sont en effet compatibles avec cette technologie de messagerie enrichie. Côté entreprises, l'engouement est tout aussi spectaculaire. 421 enseignes l'utilisent désormais pour mener leurs campagnes marketing, soit 2,5 fois plus qu'il y a un an. Un plébiscite qui s'explique !
Une progression fulgurante du RCS qui enterre les applications de messagerie
Vous avez peut-être, probablement, sans doute envoyé ces derniers mois des « messages RCS ». Vous n'êtes pas seul(e), puisqu'en l'espace d'un an, le parc de smartphones compatibles RCS a bondi de 28,3 à 50 millions d'appareils, et de plus de deux millions sur les deux derniers mois. Cette percée spectaculaire (+76,7%) tient notamment à l'intégration récente du RCS sur iPhone par Apple, qui a tardivement rejoint l'écosystème Android, déjà équipé depuis plusieurs années.
Concrètement, le RCS permet d'envoyer des messages enrichis avec images, vidéos, boutons interactifs et carrousels, là où le SMS reste coincé à 160 caractères de texte brut. Son principal atout, c'est que tout transite par l'application Messages native du téléphone, sans installer WhatsApp, Messenger ou autre application tierce. Une fluidité qui séduit autant les utilisateurs que les marques.
Le RCS affiche désormais le meilleur taux de couverture du marché, devant toutes les solutions OTT. À ce rythme, l'objectif de 85% de compatibilité sera atteint avant la fin de l'année. Une quasi-universalité qui pourrait bien convaincre les derniers réticents.
Les marques prennent aussi d'assaut le RCS
Du côté des entreprises, la dynamique est identique à celle qui s'empare du grand public. Les marques ont augmenté de 75% le volume de leurs campagnes RCS en un an. La demande explose même au point d'atteindre 200 nouvelles inscriptions au RCS for Business par semaine. Les phases de test prudentes sont presque de l'histoire ancienne. Les entreprises basculent bien l'essentiel de leurs communications marketing sur ce nouveau canal.
Trois secteurs sont plus particulièrement friands du RCS. Les services (éducation, transport, beauté) trustent 21% des enseignes utilisatrices, talonnés par l'automobile et le retail à 13% chacun. Mais l'a2fm n'oublie pas le secteur banques-assurances, de plus en plus attiré par l'authentification systématique des expéditeurs, qui limite drastiquement le risque de phishing.
Le président de l'af2m, Alexis Trichet, résume que « 2025 aura été l'année de la conversion des enseignes au RCS for Business ». L'équation économique parle d'elle-même : avec un taux d'ouverture de 80% et des taux de clic multipliés par 5 à 10 par rapport au SMS, le surcoût du RCS (6 à 12 centimes contre environ 5 centimes pour un SMS) se rentabilise en un éclair.