Le volume de SMS envoyés en France a chuté de 27 % en un an, selon l'ARCEP, le régulateur des télécoms. Cette dégringolade record du texto s'explique par la montée en puissance du protocole RCS, successeur du SMS.
Il y a dix ans, les Français envoyaient en moyenne 250 SMS par mois depuis leur téléphone. En 2025 ? À peine 70 ! Une hémorragie que l'ARCEP, qui publie ce jeudi son Observatoire des marchés des communications électroniques en France , attribue notamment à la montée en puissance du RCS, nouveau standard de messagerie qui s'impose progressivement sur Android et iPhone. Après des années de déclin progressif, la rupture avec le SMS est presque consommée.
Le déclin du SMS en France, du ralentissement à la rupture franche
Le SMS a longtemps régné sans partage sur nos échanges mobiles. Mais depuis 2016, WhatsApp, iMessage et leurs semblables ont pris le contrôle de nos conversations. Résultat, selon l'ARCEP, 86 % des Français de 12 ans et plus utilisent aujourd'hui une messagerie instantanée pour communiquer. Le SMS, lui, est devenu l'outil qu'on utilise quand on n'a pas le choix.
Le déclin du SMS ne date pas de 2025, car il couvait depuis des années. Mais jusqu'ici, il restait contenu. Entre 2023 et 2024 par exemple, le volume de textos perdait environ 10 % par an, une érosion lente. Puis quelque chose a basculé en 2025, où la chute a atteint -26,9 % sur cette seule année Soit près de trois fois plus vite qu'avant. Ce n'est plus un déclin ici, mais un décrochage. On imagine que la tendance suit depuis le début de cette année.
Pour mesurer l'ampleur du phénomène, on a plongé notre nez dans les chiffres livrés par le régulateur des télécoms. 64,7 milliards de SMS ont été envoyés en 2025, contre 88,5 milliards en 2024. Ce sont près de 24 milliards de messages qui ont tout simplement disparu en un an soit, en gros, 65 millions de textos de moins chaque jour. L'équivalent de ce que la France entière aurait échangé pendant une semaine complète.
Le RCS, qui vole la vedette au SMS, a tous les atouts pour lui
Ce décrochage, l'ARCEP l'impute à l'essor du RCS, pour Rich Communication Services. Imaginez un SMS qui aurait enfin rattrapé son retard sur WhatsApp et qui permet d'envoyer des photos, vidéos en bonne qualité, accusés de lecture et réactions, sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit. Tout fonctionne nativement, directement depuis l'application de messagerie préinstallée sur votre téléphone. Et depuis qu'Apple l'a intégré à l'iPhone fin 2024 avec iOS 18, plus personne ou presque n'a d'excuse pour rester au bon vieux texto.
On insiste là-dessus mais, là où le RCS est redoutable en comparaison au SMS, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de télécharger une nouvelle application ou de changer ses habitudes. Les bulles de votre appli Messages ont changé de couleur, et c'est tout. Statistiquement, chaque message RCS envoyé est un SMS de moins comptabilisé, d'où des chiffres en chute libre livrés par l'ARCEP en cette brûlante semaine de fin mai.
Le SMS n'est pas la seule victime puisque le MMS, le format qui permet d'envoyer des photos et vidéos à l'aide du réseau mobile, encaisse lui aussi le choc. Il n'a jamais vraiment décollé auprès du grand public il faut dire, et 2025 l'enfonce un peu plus. On en dénombre 4,2 milliards envoyés sur l'année, soit 9 % de moins qu'en 2024. Logique, le RCS fait exactement la même chose, en mieux, et sans surcoût pour le consommateur.
La petite mort du SMS coûte aussi très cher aux opérateurs mobiles
Si pour les utilisateurs, la transition vers le RCS se fait en douceur, pour les opérateurs mobiles, c'est une autre histoire. Quand vous envoyez un SMS, il faut savoir qu'une partie du prix payé atterrit dans la poche de l'opérateur qui reçoit le message, c'est ce qu'on appelle le marché de gros entre opérateurs. Moins de SMS, c'est donc moins de revenus de ce côté-là. Le volume de SMS et MMS échangés entre opérateurs a lui aussi chuté de 33,5 % sur l'année.
Le dernier trimestre 2025 a été le plus violent avec -43 % de SMS échangés entre opérateurs par rapport à la même période en 2024. Ce n'est pas un hasard, car c'est à cette période que le RCS a achevé de s'installer sur la quasi-totalité des Android et des iPhone en France. De façon un peu plus poétique, on pourrait dire que quand le RCS s'allume, le SMS s'éteint. Pas sûr qu'on puisse vous arracher la larmichette avec ça, mais bon.
Rassurez-vous, le SMS ne disparaîtra pas du jour au lendemain, non. Il survivra encore un moment dans les coulisses du quotidien, notamment pour certains usages professionnels ou administratifs. On pense évidemment au code envoyé par votre banque pour valider un paiement, à ce message de confirmation de livraison, ou au rappel de rendez-vous médical qui s'ajoute à vos notifications. Des usages automatisés, utilitaires, invisibles. Mais pour la conversation personnelle, le verdict est rendu. L'ère du petit texto blanc sur fond vert est en train de tirer sa révérence.