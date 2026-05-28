Rassurez-vous, le SMS ne disparaîtra pas du jour au lendemain, non. Il survivra encore un moment dans les coulisses du quotidien, notamment pour certains usages professionnels ou administratifs. On pense évidemment au code envoyé par votre banque pour valider un paiement, à ce message de confirmation de livraison, ou au rappel de rendez-vous médical qui s'ajoute à vos notifications. Des usages automatisés, utilitaires, invisibles. Mais pour la conversation personnelle, le verdict est rendu. L'ère du petit texto blanc sur fond vert est en train de tirer sa révérence.