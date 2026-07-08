Un tout nouvel éditeur et enregistreur vidéo vient de débarquer sur l’application iOS de X.com, anciennement Twitter. La plateforme d’Elon Musk soigne ses outils pour pousser les créateurs vers le contenu original, et accélère encore sa mue vers le tout-vidéo.
Aujourd’hui, les vidéos représentent déjà près de la moitié des impressions générées sur X. Un poids considérable, qui explique pourquoi la plateforme cherche à muscler son éditeur. Mais l’enjeu ne se limite pas à séduire de nouveaux créateurs.
Nikita Bier, le chef produit de X, pointe surtout un problème récurrent : une bonne partie des vidéos publiées par les plus gros comptes seraient en réalité volées ailleurs, parfois republiées plusieurs années après être devenues virales sur d’autres plateformes. De quoi nuire à l’expérience des utilisateurs et surtout, au modèle économique du réseau social. Il a donc décidé d’agir.
Éditer directement dans X
Ainsi, le nouvel éditeur embarque plusieurs fonctionnalités très attendues. Les créateurs peuvent désormais superposer des sous-titres en plusieurs langues et personnaliser leur apparence, ou encore les générer automatiquement. Un outil de découpe permet aussi de couper ses vidéos plus facilement.
Autre nouveauté : le fond vert, qui permet d’incruster en arrière-plan une photo de la pellicule ou même un autre post X. Un principe qui n’est pas sans rappeler ce que proposent déjà Instagram et TikTok. « L'un de nos plus grands objectifs est de donner aux créateurs les outils pour créer du contenu original, et de récompenser ces créateurs », résume Nikita Bier.
Un chantier qui ne date d’ailleurs pas d’hier. X a déjà réduit les paiements versés aux comptes considérés comme de simples agrégateurs de contenus volés, et réalloué les revenus générés par certaines republications frauduleuses vers leurs créateurs d’origine.
Un virage débuté il y a plusieurs années déjà
Depuis plusieurs années déjà, X cherche à faire de la vidéo un pilier de sa plateforme au détriment du micro-blogging qui l'a rendue populaire. L’entreprise a par exemple testé un onglet vidéo dédié dans sa barre de navigation, et multiplié les accords autour de contenus originaux baptisés « X Originals ».
En 2024, l’ex-patronne, Linda Yaccarino, allait même plus loin, qualifiant la plateforme de « video first ». Mais dans les faits, ce virage tarde à se concrétiser. Car X reste largement distancée par TikTok, Instagram ou YouTube, cette dernière ayant même été présentée par Elon Musk comme une rivale directe à dépasser.
Et un éditeur plus complet ne suffira sans doute pas à inverser la tendance. Toutefois, en misant sur du contenu réellement inédit, X espère au moins donner un nouveau souffle à son ambition vidéo, et tourner un peu plus la page de son ADN originel, du texte et de l’instantané.
À noter que l'éditeur vidéo arrivera prochainement sur les appareils Android, X étant actuellement en train de le peaufiner.
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