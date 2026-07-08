Autre nouveauté : le fond vert, qui permet d’incruster en arrière-plan une photo de la pellicule ou même un autre post X. Un principe qui n’est pas sans rappeler ce que proposent déjà Instagram et TikTok. « L'un de nos plus grands objectifs est de donner aux créateurs les outils pour créer du contenu original, et de récompenser ces créateurs », résume Nikita Bier.