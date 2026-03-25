À l'origine, l'idée n'était pas absurde. En novembre dernier, X avait introduit un champ dans les profils pour indiquer le pays d'origine d'un compte, pour lutter contre la désinformation politique. La nouvelle règle de rémunération était concernée, car certains comptes fabriquent du contenu sur des crises locales étrangères pour générer de l'engagement artificiel. Le problème, c'est que tout le monde aurait été logé à la même enseigne.

Le journaliste tech kenyan qui publie en anglais pour ses 200 000 abonnés américains, le créateur portugais qui commente la Premier League, le compte nigérian qui parle cinéma mondial et qui a bâti son audience internationale sur plusieurs années. Aucune distinction entre une ferme à clics et un vrai profil de créateur.

Avec la nouvelle pondération, leurs revenus auraient chuté, alors qu'actuellement X verse environ 8,50 dollars par million d'impressions sans distinction géographique.