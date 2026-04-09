Parmi les nouveautés, deux options propres à X sont à retenir. La première repose sur la désormais indispensable intelligence artificielle, avec un système d’édition guidé automatiquement par des instructions textuelles grâce au chatbot Grok.

Dans l’exemple proposé par le géant américain, on peut apercevoir l’image d’une toile, avec le prompt suivant : « Expose cette peinture dans un musée ». L’IA s’exécute aussitôt, en proposant un rendu réaliste, conforme à la demande de l’utilisateur.