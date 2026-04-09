Le réseau X déploie une mise à jour qui vient étoffer les possibilités offertes par son éditeur de photos, avec davantage de fonctionnalités, et une bonne dose d’IA (forcément).
Il y a quelques jours, le réseau X introduisait une nouvelle fonction visant à accentuer la circulation de publications virales à l’international, quitte à s’imposer de manière parfois un peu insistante et intrusive dans le fil des utilisateurs, avec en prime une traduction automatique à la pertinence toute relative. Aujourd’hui, c’est la partie photo qui a droit à un petit boost (d’abord sur iOS).
Du nouveau pour la photo sur le réseau X
En effet, l’éditeur photo s’enrichit de fonctionnalités créatives destinées à élargir les possibilités offertes aux utilisateurs. Pour cela, il intègre notamment de nouveaux outils, permettant de personnaliser plus finement les images directement depuis la plateforme.
Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’offrir une expérience plus complète, à mi-chemin entre retouche rapide et création visuelle, afin de rendre les publications sur X plus aguicheuses, sans pour autant nécessiter pour cela, du côté de l’utilisateur, de quelconques compétences particulières en édition.
Grok à l’honneur, et du floutage facile
Parmi les nouveautés, deux options propres à X sont à retenir. La première repose sur la désormais indispensable intelligence artificielle, avec un système d’édition guidé automatiquement par des instructions textuelles grâce au chatbot Grok.
Dans l’exemple proposé par le géant américain, on peut apercevoir l’image d’une toile, avec le prompt suivant : « Expose cette peinture dans un musée ». L’IA s’exécute aussitôt, en proposant un rendu réaliste, conforme à la demande de l’utilisateur.
La seconde propose de son côté un outil de floutage, pensé pour dissimuler très facilement certains éléments d’une image, renforçant notamment les usages liés à la confidentialité ou à la modération des contenus.
Comme c’est le cas sur d’autres plateformes sociales, on peut également rédiger un texte à venir superposer aisément là où on le souhaite sur l’image.
Cette nouvelle fonction d’édition de photos sur X est d’ores et déjà disponible sur iOS, a indiqué l’entreprise américaine, marquant une première étape dans le déploiement de cette mise à jour. Du côté d’Android, la plateforme précise que le déploiement interviendra « prochainement », mais sans calendrier précis à ce stade.
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