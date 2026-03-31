À noter que ce réglage n’empêchera pas la plateforme de continuer à mettre en avant dans le fil d’actualités « Pour Vous » des contenus en provenance de l’étranger, et jugés pertinents par son algorithme.

Avec cet outil, X semble vouloir accentuer la circulation de publications virales à l’international, quitte à s’imposer de manière parfois un peu insistante et intrusive dans le fil des utilisateurs.