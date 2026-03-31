Ces derniers jours, vous avez remarqué ces étonnantes publications sur le réseau X dans votre fil d’actualités, en provenance du Japon notamment, et traduites automatiquement (et parfois approximativement) par Grok ? C’est « normal ».
Depuis de longs mois déjà, Grok continue de s’imposer dans nos usages quotidiens au travers du réseau X. Après la retouche d’images (entre autres), l’IA du réseau américain se la joue désormais Google Traduction, et ce, sans que personne ne lui ait rien demandé.
La traduction automatique est arrivée sur X
Sur le réseau X, les utilisateurs avaient jusqu’ici la possibilité de traduire un message publié dans une langue étrangère, en cliquant sur un bouton dédié. Depuis quelques jours, les publications rédigées dans une langue étrangère sont désormais traduites automatiquement, sans intervention préalable de l’utilisateur.
Un fonctionnement qui peut surprendre, d’autant que le rendu manque parfois de précision. Aussi, il n’est pas improbable de voir passer des tweets en provenance du Japon, d’Espagne ou d’ailleurs, en plus des tweets anglosaxons. Si l’objectif, à savoir permettre à chacun de profiter de n’importe quelle publication X dans sa langue d’origine, est noble, le résultat laisse parfois à désirer. Bonne nouvelle toutefois : il reste possible de reprendre la main en désactivant cette option.
La désactivation reste possible
Pour désactiver cette fonction de traduction automatique sur X, la manipulation se révèle assez simple, mais encore faut-il en connaître l’existence. L’option n’est pas immédiatement visible, et demande un minimum d’attention pour être repérée lors de la navigation.
Concrètement, lorsqu’un post traduit automatiquement apparaît dans votre fil, commencez par sélectionner « Afficher l’original ». Une fois la publication revenue dans sa langue initiale, cliquez sur l’icône des paramètres, symbolisée par une roue dentée, située au-dessus du contenu.
Vous accédez alors à une option permettant de désactiver de manière permanente la traduction automatique assurée par Grok pour la langue concernée (dans notre exemple, l’espagnol). Dès lors, les publications rédigées dans cette langue s’afficheront par défaut sans traduction.
À noter que ce réglage n’empêchera pas la plateforme de continuer à mettre en avant dans le fil d’actualités « Pour Vous » des contenus en provenance de l’étranger, et jugés pertinents par son algorithme.
Avec cet outil, X semble vouloir accentuer la circulation de publications virales à l’international, quitte à s’imposer de manière parfois un peu insistante et intrusive dans le fil des utilisateurs.
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