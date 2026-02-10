Un utilisateur a découvert que le mode IA de Google Traduction était capable d'aller bien au delà de ses missions initiales : au lieu de fournir des traductions, l'outil répond, en effet, aux questions comme un chatbot.
Alors que ChatGPT cherche à le détrôner, Google Traduction se défend bec et ongles en proposant de nombreuses fonctions innovantes. Un mode d'apprentissage de langues boosté à l'IA est depuis peu disponible au sein du service. Gemini a aussi permis d'ouvrir le champ des possibles avec l'arrivée de la traduction en temps réel. Un mode Avancé permettant des traductions plus précises a également été déployé. Mais il semblerait que ce dernier réserve bien des surprises…
Le mode Avancé de Google Trad peut converser avec les utilisateurs
En novembre dernier, Google a dévoilé un nouveau mode Avancé pour son appli Google Traduction. Disponible uniquement dans certaines langues (le français n'est pas encore disponible), cette fonctionnalité IA est capable de prendre en compte le contexte et les nuances de la langue pour fournir des traductions plus pointues. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait.
En effet, l'utilisateur @goremoder a découvert par inadvertance que le mode Avancé de l'outil pouvait également servir de chatbot : lorsqu'on pose une question dans sa langue source, le service fonctionne normalement mais lorsqu'on pose une question dans une langue cible, le service fournit une réponse descriptive, similaire à celle que l'on attendrait de la part d'un chatbot IA classique.
Un bug provenant du LLM ?
Comment expliquer ce comportement inattendu ? Il semblerait que la technologie se mélange encore un peu les pinceaux. Le mode Avancé utilise, en effet, l'IA pour bien comprendre le contexte et les nuances d'une traduction. Mais parfois, les garde-fous qui le cantonnent à une mission de traduction ne sont pas assez efficaces : il confond alors le texte à traduire et les instructions contenues dans ce texte. Si le sujet vous intéresse, une analyse plus poussée a été partagée sur le web.
- La qualité de la traduction
- 108 langues traduites
- Discussions instantanées
Pour l'heure, ces petits couacs du mode Avancé sont limités à certains cas seulement. Google n'ayant pas communiqué sur le sujet, impossible de savoir ce que le géant de la Tech prévoit de faire pour régler la situation.