Comment expliquer ce comportement inattendu ? Il semblerait que la technologie se mélange encore un peu les pinceaux. Le mode Avancé utilise, en effet, l'IA pour bien comprendre le contexte et les nuances d'une traduction. Mais parfois, les garde-fous qui le cantonnent à une mission de traduction ne sont pas assez efficaces : il confond alors le texte à traduire et les instructions contenues dans ce texte. Si le sujet vous intéresse, une analyse plus poussée a été partagée sur le web.