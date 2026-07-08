Samsung prépare plusieurs nouveaux appareils Galaxy, mais certains d’entre eux viennent déjà de perdre une partie de leur mystère. Une version récente de l’application Galaxy Wearable révèle en effet les noms de deux montres connectées et d’une nouvelle paire d’écouteurs au format encore inédit chez le constructeur.
Alors que la firme coréenne Samsung doit notamment renouveler sa gamme de smartphones pliants avec les Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Fold 8, dont les prix européens viennent tout juste de fuiter, sa prochaine vague de nouveautés devrait également concerner les accessoires connectés, avec plusieurs références déjà évoquées dans des fuites récentes et des certifications.
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Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 : les noms se confirment
Les deux prochaines montres connectées du fabricant apparaissent directement dans la version 2.2.70.26060861 de l’application Galaxy Wearable. Les captures d’écran de cette découverte ont été partagées sur X par le leaker @Alfaturk16. Samsung semble donc avoir retenu les appellations Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2. Pour cette dernière, la présence du chiffre « 2 » confirme le choix d’une nomenclature classique pour succéder à l’actuelle gamme Ultra.
D’après les informations rapportées jusqu’ici, les deux modèles conserveraient un design proche de celui de leurs prédécesseurs. Les différences les plus importantes seraient donc à chercher du côté des composants. La Galaxy Watch 9 pourrait ainsi continuer à utiliser la puce Exynos W1000.
La Galaxy Watch Ultra 2 profiterait de son côté d’un Snapdragon Wear Elite, présenté précédemment comme une évolution par rapport au processeur utilisé actuellement. En plus d'une batterie sensiblement plus généreuse, le modèle Ultra profiterait d'un écran amélioré, capable d'atteindre une luminosité maximale de 5 000 nits.
Galaxy Able, les premiers écouteurs à clipser de Samsung
La véritable « surprise » de cette découverte vient toutefois d’un autre produit. L’application Galaxy Wearable mentionne également un appareil baptisé Galaxy Able, qui correspondrait aux premiers écouteurs sans fil à clipser de Samsung. Bien que de précédentes rumeurs utilisaient l’appellation Galaxy Buds Able, la présence du nom Galaxy Able dans l’application du constructeur laisse désormais penser que Samsung aurait finalement choisi de se passer de la marque Buds pour ce modèle.
Leur conception serait en tout cas différente de celle des écouteurs sans fil déjà commercialisés par la marque. Les Galaxy Able adopteraient un format à clipser sur l’oreille et utiliseraient, selon les informations rapportées, une technologie de conduction osseuse pour transmettre le son. Cette approche les distinguerait des Galaxy Buds actuels, qui reposent sur des haut-parleurs traditionnels produisant le son grâce au déplacement de l’air.
Quoi qu'il en soit, la présence des noms Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 et Galaxy Able dans l’application Galaxy Wearable apporte dorénavant un élément concret supplémentaire sur les prochains appareils de Samsung. Leur lancement officiel reste encore à venir, bien que leur officialisation pourrait avoir lieu lors de l'événement Unpacked prévu pour le 22 juillet prochain.