Les deux prochaines montres connectées du fabricant apparaissent directement dans la version 2.2.70.26060861 de l’application Galaxy Wearable. Les captures d’écran de cette découverte ont été partagées sur X par le leaker @Alfaturk16. Samsung semble donc avoir retenu les appellations Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2. Pour cette dernière, la présence du chiffre « 2 » confirme le choix d’une nomenclature classique pour succéder à l’actuelle gamme Ultra.

D’après les informations rapportées jusqu’ici, les deux modèles conserveraient un design proche de celui de leurs prédécesseurs. Les différences les plus importantes seraient donc à chercher du côté des composants. La Galaxy Watch 9 pourrait ainsi continuer à utiliser la puce Exynos W1000.

La Galaxy Watch Ultra 2 profiterait de son côté d’un Snapdragon Wear Elite, présenté précédemment comme une évolution par rapport au processeur utilisé actuellement. En plus d'une batterie sensiblement plus généreuse, le modèle Ultra profiterait d'un écran amélioré, capable d'atteindre une luminosité maximale de 5 000 nits.