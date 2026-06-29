Il est tout à fait possible de suivre ses séries dans Google Trad mais il fallait jusqu’à aujourd’hui ouvrir l’application pour savoir où on en était. L’équipe d’Android Authority a toutefois remarqué, en analysant la version 10.23.29.934758792.2-release de l’app, qu’un nouveau widget redimensionnable était dans les tuyaux. Similaire à celui de Duolingo, il permet d’afficher en permanence le nombre de jours pratiqués. On peut ensuite lancer en un seul clic le mode Entraînement du service.