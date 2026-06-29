Google Traduction lorgne de plus en plus sur Duolingo : un nouveau widget de suivi de séries est en préparation pour les téléphones Android.
Google Traduction est en pleine mutation. Google a récemment doté l’application d’une fonction de traduction vocale IA en temps réel, d’un sélecteur de mode « Avancé » ou « Rapide » pour ajuster la qualité des traductions selon leur complexité, mais aussi d'un mode d’apprentissage capable d’analyser la prononciation des utilisateurs.
Bien décidé à damer le pion à Duolingo, Google prépare également un nouveau widget directement inspiré de son concurrent.
Google Trad se dotera bientôt d’un nouveau widget
Ceux qui utilisent régulièrement Duolingo le savent : les streaks (« séries » en français) sont le nerf de la guerre pour motiver les apprentissages. Il faut, pour les maintenir, se connecter sur le service et apprendre tous les jours. Autrefois traducteur universel, Google Traduction a récemment changé de dimension et est devenu, avec l’arrivée du mode Entraînement, un véritable professeur de langues.
Bien sûr, inutile de réinventer la roue, Google a largement de quoi s’inspirer chez la concurrence pour parfaire son outil : à l’instar de Duolingo, il a mis en place des rappels mais aussi un système de suivi de jours consécutifs pour gamifier les apprentissages. Il ne manquait plus qu'un widget à l'appel…
Duolingo dans le viseur de Google
Il est tout à fait possible de suivre ses séries dans Google Trad mais il fallait jusqu’à aujourd’hui ouvrir l’application pour savoir où on en était. L’équipe d’Android Authority a toutefois remarqué, en analysant la version 10.23.29.934758792.2-release de l’app, qu’un nouveau widget redimensionnable était dans les tuyaux. Similaire à celui de Duolingo, il permet d’afficher en permanence le nombre de jours pratiqués. On peut ensuite lancer en un seul clic le mode Entraînement du service.
- La qualité de la traduction
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Cette nouveauté, toujours visible sur les écrans de smartphone, devrait permettre aux utilisateurs de ne plus oublier de suivre leurs leçons de langues. Bien sûr, à ce stade, il est impossible de savoir quand ce nouveau widget sera disponible. On ne sait pas non plus si les éléments visibles actuellement sont définitifs ou si des modifications, visuelles ou autres, sont prévues.
Il faudra donc faire preuve d’un peu de patience pour pouvoir tester cette nouvelle fonctionnalité.