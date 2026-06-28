Des millions d’internautes ont regardé, sans le savoir, une femme qui n’existe pas. Depuis l’ouverture de la Coupe du monde 2026, des dizaines de vidéos représentant de jeunes femmes dans les tribunes des stades circulent massivement sur Instagram, TikTok, X.com et YouTube. Le modèle visuel est identique d’une séquence à l’autre. Il s’agit d’une supportrice attrayante, légèrement vêtue, filmée au milieu d'une foule… Mais entièrement fictive.

La RTBF et l’organisation de fact-checking EDMO Belux ont remonté la source de l’une des plus virales. Publiée le 15 juin, elle mettait en scène une prétendue supportrice brésilienne lors du match Maroc-Brésil du 14 juin et a cumulé des centaines de millions de vues sur plusieurs plateformes. Les fins limiers auront décelé les trois détails qui trahissent de l’IA. Le chronomètre reste figé à 54:19 pendant toute la séquence, le logo d’ESPN apparaît à l’écran, alors que la chaîne américaine n’a pas retransmis ce match et enfin, la voix du commentateur qui sonne métallique, avec ce grain robotique typique des synthèses vocales génératives. Soumise au détecteur Hive Moderation, la vidéo a obtenu un score de 99,9 % de probabilité de deepfake. Le même outil pointe Seedance 2.0 comme logiciel de fabrication probable.

Seedance 2.0 est un générateur vidéo lancé en février par le laboratoire SEED de ByteDance, la maison mère de TikTok. À partir d'un texte descriptif, d'une image ou d'un clip existant, il produit des séquences en résolution 1080p avec audio synchronisé. Rien qu’avec le forfait gratuit, on peut générer ce type de vidéo. Alors que dire des options avec le plan payant à partir d’environ 18 euros par mois !