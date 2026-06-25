Un porte-parole de REI Co-op a déclaré que Meta avait inscrit l’enseigne sans demande explicite dans un outil de personnalisation publicitaire par IA, et que cet outil avait produit une modification inexacte et inappropriée d’une image fournie par un fournisseur. REI n’avait pas activé la fonctionnalité de son propre chef.D’autres annonceurs ont signalé le même type d’activation sans accord explicite dans les outils publicitaires de Meta. La plateforme a refusé de commenter. Dans ses conditions générales pour les outils d’IA appliqués à la publicité, Meta stipule pourtant que les résultats peuvent être inexacts, incomplets, trompeurs, offensants et/ou inappropriés, et que les annonceurs restent responsables de la vérification avant mise en ligne.

Depuis plusieurs années, Meta étend sa suite Advantage+, dont les outils couvrent le ciblage, les budgets et la création automatisée de visuels publicitaires. Des données internes citées par des médias spécialisés font état d’environ 60 milliards de dollars (54 milliards d’euros) de revenus annualisés générés par cette suite. L’entreprise teste actuellement un système permettant de produire une campagne complète à partir d’une simple URL de produit et d'un budget.

REI a annoncé sa désinscription du programme, ajoutant que celui-ci ne correspondait pas à ses valeurs ni à la façon dont elle gérait sa marque. La coopérative, fondée en 1938 et forte de 25 millions de membres, a construit son identité sur des engagements environnementaux documentés, dont une certification zéro déchet atteinte en 2024 et un objectif de réduction de 47 % de ses émissions d’ici 2030.