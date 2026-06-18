L’IA générative promet de produire des images, des vidéos et des campagnes publicitaires à une vitesse inédite. Mais derrière chaque visuel créé en quelques secondes, chaque spot automatisé et chaque variation de campagne générée à la chaîne, une question reste encore largement ouverte : combien tout cela coûte-t-il réellement à l’environnement ?

C’est précisément ce flou que veut attaquer l’Alliance GenAI Footprint, officiellement lancée le 18 juin 2026 à VivaTech par plusieurs grands groupes européens. Son ambition est de donner aux marques, agences et annonceurs un outil concret pour mesurer l’empreinte environnementale de l’IA générative, en commençant par un terrain où son usage explose déjà : la publicité.