Le modèle est limpide : on ne vend plus un « plus », on vend le retrait d’un « moins ». Et cette bascule a été accélérée par un facteur inattendu : Apple. Avec iOS 14.5 en 2021, le fameux pop-up « Autoriser cette app à vous suivre ? » a poussé entre 60 et 75 % des utilisateurs à refuser le pistage publicitaire. Meta a chiffré le manque à gagner à 10 milliards de dollars pour la seule année 2022. Et depuis peu, OpenAI a introduit de la pub sur ChatGPT. En parallèle, la fin des taux zéro post-Covid a coupé le robinet du financement facile. Les actionnaires ne veulent plus de la croissance du nombre d’utilisateurs : ils veulent de la rentabilité prévisible. L’abonnement, avec ses courbes régulières, coche toutes les cases.