Pubs imposées sur YouTube, stockage raboté sur Google Photos, algorithmes bridés sur X ou Instagram : la dégradation des services gratuits n’a rien d’accidentel. Les géants du Web organisent méthodiquement votre frustration pour vous pousser vers l’abonnement payant.
On ne vous vend plus des fonctionnalités géniales, on vous vend la suppression d’une douleur créée de toutes pièces. YouTube multiplie les coupures publicitaires non désactivables, Google Photos plafonne son stockage gratuit à 15 Go, Slack efface votre historique au-delà de 90 jours, Prime Video insère des pubs dans une offre déjà payante. Le schéma est partout le même : un service autrefois généreux, devenu indispensable, dont l’expérience gratuite se dégrade jusqu’à rendre l’abonnement premium moins douloureux que le statu quo. Le phénomène porte un nom qui circule de plus en plus : la « merdification » du web. Et il repose sur une mécanique en trois temps que l’on peut désormais décortiquer avec précision.
L’appât parfait : des services gratuits rendus indispensables
La stratégie commence par la générosité. En 2010, YouTube affiche à peine quelques publicités, toutes désactivables. WhatsApp remplace les SMS sans contrepartie. Google offre un stockage photo présenté comme illimité. Pendant des années, ces plateformes fonctionnent à perte, financées par des milliards de dollars de capital-risque et des taux d’emprunt proches de zéro. L’objectif n’est pas la rentabilité immédiate : c’est l’enracinement.
Car pendant que vous stockez vos souvenirs chez Google, que votre vie sociale migre sur WhatsApp et Instagram, que vos soirées se passent sur YouTube, un verrouillage silencieux s’installe. Vos proches, vos collègues, le groupe de la copro : tout le monde est là. Partir reviendrait à s’exclure. Les créateurs de contenus, eux, bâtissent une audience entière sur ces plateformes. Quant aux concurrents qui osaient demander un abonnement pour survivre, ils ont été asphyxiés par cette gratuité subventionnée. « Ailleurs » a tout simplement cessé d’exister.
Quand la frustration devient le produit
Une fois le piège refermé, la dégradation s’enclenche. Google Photos bascule en juin 2021 : chaque nouvelle photo compte dans les 15 Go gratuits, au-delà il faut passer à Google One. Slack limite l’historique des conversations à 90 jours sur son plan gratuit en septembre 2022. YouTube empile les coupures publicitaires impossibles à passer. Prime Video, pourtant inclus dans un abonnement Amazon Prime déjà payant, introduit des publicités en 2024, avec un surcoût pour les retirer. Sur X comme sur Instagram, la visibilité de vos publications dépend désormais de votre capacité à payer.
Le modèle est limpide : on ne vend plus un « plus », on vend le retrait d’un « moins ». Et cette bascule a été accélérée par un facteur inattendu : Apple. Avec iOS 14.5 en 2021, le fameux pop-up « Autoriser cette app à vous suivre ? » a poussé entre 60 et 75 % des utilisateurs à refuser le pistage publicitaire. Meta a chiffré le manque à gagner à 10 milliards de dollars pour la seule année 2022. Et depuis peu, OpenAI a introduit de la pub sur ChatGPT. En parallèle, la fin des taux zéro post-Covid a coupé le robinet du financement facile. Les actionnaires ne veulent plus de la croissance du nombre d’utilisateurs : ils veulent de la rentabilité prévisible. L’abonnement, avec ses courbes régulières, coche toutes les cases.
Un web à deux vitesses se dessine
La conséquence dépasse la simple question du confort. Plusieurs études pointent déjà une fracture : les utilisateurs les plus aisés naviguent sur un web propre, débarrassé des publicités agressives et des pièges à clics, tandis que les autres subissent un flux saturé de contenus dégradés. En superposant une couche d’abonnements premium, les plateformes construisent un internet où payer permet de s’éloigner du bruit, de la désinformation et d’accéder à des contenus culturels qui finissent par être réservés à ceux qui en ont les moyens.
Le rêve d’un internet libre et égalitaire n’a peut-être jamais été réaliste, mais la direction prise aujourd’hui pose une question qui nous concerne tous : accepte-t-on que l’accès à un web de qualité devienne un privilège indexé sur le pouvoir d’achat ? Les générations qui ont grandi, appris et découvert grâce à un internet ouvert ont peut-être encore leur mot à dire.