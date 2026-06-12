Une dynamique qui se reflète aussi dans les chiffres. Anthropic enregistre désormais 30 milliards de dollars de revenus annualisés, contre 24 milliards pour sa rivale, une inversion de tendance qui aurait été impensable il y a encore deux ans. Consciente de celle-ci, l’entreprise de Sam Altman a entamé une vaste restructuration en interne, en mettant notamment l’accent sur Codex.