Plaud a largement popularisé ce nouveau marché, et il ne laisse pas insensible bon nombre de marques chinoises. L'enregistreur vocal n'est plus seulement un dictaphone de poche, mais un assistant IA capable de transformer une réunion, un rendez-vous ou n'importe quel coup de fil en compte rendu exploitable.

InnAIO arrive donc sur un terrain déjà bien balisé avec TransNote, un boîtier au format carte bancaire, vendu 189 euros, à glisser au dos de son smartphone. Sa promesse ne se limite pas à enregistrer et résumer des conversations. Le produit veut surtout devenir un compagnon de travail multilingue, capable de traduire à la volée, d'aider à rédiger, de partager une carte de visite numérique et même de parler avec une voix clonée. En marge de cet enregistreur, la marque pousse aussi Vinabot, un cadre photo connecté qui transforme une image en avatar conversationnel.

TransNote : plus qu'un dictaphone IA, un outil pro pour ceux qui voyagent

Sur le papier, TransNote fait tout ce qu'on attend aujourd'hui d'un enregistreur IA : capture audio, transcription automatique (via GPT et des modèles d'IA propriétaires), résumé de réunion, modèles de compte rendu et cartes mentales. Mais InnAIO tente de prendre Plaud à revers avec une approche plus orientée traduction. L'appareil revendique en effet la prise en charge de plus de 140 langues, une traduction en temps réel et des fonctions pensées pour les échanges professionnels internationaux.

L'objet embarque 32 Go de stockage, cinq micros dont un à conduction osseuse, une réduction de bruit et une autonomie annoncée jusqu'à 40 heures d'enregistrement. Les fichiers peuvent ensuite être transférés vers l'application InnAIO Pro, avec la promesse de pouvoir envoyer une heure d'audio en une douzaine de secondes seulement via la connexion Wi-Fi de l'enregistreur.