Déjà bien occupé par Plaud et d'autres acteurs comme Soundcore ou Boya, le marché des enregistreurs IA attire un nouveau challenger. Avec TransNote, InnAIO mise sur la transcription, les résumés, mais surtout la traduction en temps réel. La marque dévoile aussi Vinabot, un cadre photo intelligent capable de faire parler les images.
Plaud a largement popularisé ce nouveau marché, et il ne laisse pas insensible bon nombre de marques chinoises. L'enregistreur vocal n'est plus seulement un dictaphone de poche, mais un assistant IA capable de transformer une réunion, un rendez-vous ou n'importe quel coup de fil en compte rendu exploitable.
InnAIO arrive donc sur un terrain déjà bien balisé avec TransNote, un boîtier au format carte bancaire, vendu 189 euros, à glisser au dos de son smartphone. Sa promesse ne se limite pas à enregistrer et résumer des conversations. Le produit veut surtout devenir un compagnon de travail multilingue, capable de traduire à la volée, d'aider à rédiger, de partager une carte de visite numérique et même de parler avec une voix clonée. En marge de cet enregistreur, la marque pousse aussi Vinabot, un cadre photo connecté qui transforme une image en avatar conversationnel.
TransNote : plus qu'un dictaphone IA, un outil pro pour ceux qui voyagent
Sur le papier, TransNote fait tout ce qu'on attend aujourd'hui d'un enregistreur IA : capture audio, transcription automatique (via GPT et des modèles d'IA propriétaires), résumé de réunion, modèles de compte rendu et cartes mentales. Mais InnAIO tente de prendre Plaud à revers avec une approche plus orientée traduction. L'appareil revendique en effet la prise en charge de plus de 140 langues, une traduction en temps réel et des fonctions pensées pour les échanges professionnels internationaux.
L'objet embarque 32 Go de stockage, cinq micros dont un à conduction osseuse, une réduction de bruit et une autonomie annoncée jusqu'à 40 heures d'enregistrement. Les fichiers peuvent ensuite être transférés vers l'application InnAIO Pro, avec la promesse de pouvoir envoyer une heure d'audio en une douzaine de secondes seulement via la connexion Wi-Fi de l'enregistreur.
La fonction la plus originale reste la traduction "multi-app". Elle permet de parler dans sa langue maternelle et de voir le texte traduit apparaître directement dans une conversation WhatsApp, un message Gmail ou, encore, un champ de saisie, le tout sans avoir à jongler entre les applications. Lors d'une démo, j'ai pu voir cette fonction à l'œuvre, elle a du potentiel ! InnAIO ajoute aussi un chat de groupe multilingue accessible par QR code, une carte de visite NFC assez bluffante en pratique et un bouton de note vocale que l'IA peut reformuler en texte plus propre sans retranscrire les ânonnements, bégaiements ou bafouillages. Cette fonction semble conçue sur mesure pour moi, je suis impatient de la mettre à l'épreuve.
Tout comme le Plaud Note et le Note Pro, TransNote se fixe magnétiquement à l'arrière du téléphone, mais semble malheureusement bien plus épais que la référence du marché (3,8 mm au point le plus fin du boîtier contre 2,99 mm pour le Plaud Note Pro). Cet enregistreur IA sera disponible en France à 189€ dès le 7 juillet et en précommande à partir du 23 juin sur le site du fabricant. Le tout avec six mois de services inclus, puis des formules payantes annoncées pour les usages intensifs (à partir de 14 dollars par mois). Tout comme chez Plaud, l'achat du produit vous permet d'effectuer 300 minutes de transcriptions par mois.
- Format carte bancaire bluffant
- Quatre micros au top, même en environnement bruyant
- Écran AMOLED utile
Vinabot : le cadre photo qui tape la conversation
Avec Vinabot, InnAIO change totalement de registre. Ce cadre photo intelligent permet de créer un avatar à partir d'une image, de lui associer une personnalité, une voix et une base de connaissances, puis de dialoguer avec lui. Les usages familiaux existent, mais le produit paraît surtout taillé pour le B2B : musées, stands, boutiques, accueils ou présentations scénarisées.
Deux formats sont annoncés, en 10,1 (25,7 cm de diagonale) et 21,5 pouces (54,6 cm), avec écran tactile IPS antireflet, 32 Go d'espace de stockage, connexion Wi-Fi, prise USB-C et lecteur de carte mémoire TF. Le lancement est lui aussi prévu le 7 juillet, à 499 euros pour le petit modèle et 999 euros pour le grand. Un produit qui paraît un peu étrange pour la maison, mais qui prendra tout son sens dans les lieux publics.