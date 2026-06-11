La NASA a nommé mardi son équipage pour Artemis III. Randy Bresnik en prend le commandement, Luca Parmitano occupe le poste de pilote, et Frank Rubio et Andre Douglas complètent le quatuor exclusivement masculin en tant que spécialistes de mission. Aucune femme. Sur X.com, Jared Isaacman a répondu aux critiques. Il a indiqué avoir « personnellement volé dans l'espace deux fois avec 50 % de femmes à bord » et précisé que la sélection n'implique « aucun nommé de l'exécutif ». Or certains observateurs contestent bien plus que le seul choix des quatre astronautes.

La NASA avait promis qu'une femme marcherait sur la Lune lors des missions Artemis. Peu après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'agence a retiré cet engagement de son site, dans le sillage du démantèlement des programmes DEI. Sur les 24 astronautes à avoir voyagé vers la Lune depuis Apollo, aucune femme n'en faisait partie. L'équipage d'Artemis III orbitera autour de la Terre pour tester les manœuvres d'amarrage entre Orion et les atterrisseurs lunaires de Blue Origin et de SpaceX.