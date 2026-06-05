Vous allez suivre chaque match de la Coupe du monde de football 2026 ? Alors, pensez à bien vous équiper. Un téléviseur de qualité et surtout, un son optimal, sont les clés de soirées entre amis réussies.
Regarder un match de foot ou une course cycliste depuis son canapé n'a plus grand-chose à voir avec ce que c'était il y a dix ans. LG a commandé une étude OpinionWay auprès de 1006 personnes, interrogées en ligne les 6 et 7 mai. Si vous voulez beaucoup d'amis, mieux vaut-il avoir un bon équipement.
Le son reprend du galon
Le son, souvent élément négligé de l'expérience télévisuelle, reprend du galon.
Premier enseignement, 63 % des Français estiment que la qualité du son compte autant que la qualité d'image pour profiter d'un grand match, d'autant plus que vous pouvez en visionner gratuitement. C'est ce qu'apprend tout bon youtubeur dès le premier tuto qu'il regarde, le son compte autant, voire plus que l'image. Une qualité visuelle de qualité, c'est agréable, mais un son de mauvaise qualité, c'est terriblement dérangeant.
- Bon équilibre des médiums et des aigus
- Dimension Surround immersive et précise
- Bonne puissance générale
Ce chiffre monte à 75 % chez les 18-24 ans et à 78 % chez les hommes de moins de 35 ans. Même les jeunes femmes (64 %) et les Franciliens (71 %) partagent largement cette opinion. L'idée de recréer à domicile quelque chose qui ressemble à l'ambiance d'un stade semble donc faire son chemin.
Les grands écrans plébiscités des jeunes
La taille, ça compte. Sur la question du format, presque un Français sur deux (48 %) dit préférer regarder les compétitions sur un grand téléviseur. Là encore, les écarts entre générations sont nets, 67 % des 18-24 ans et 58 % des 25-34 ans privilégient les grands formats, contre 39 % seulement chez les 65 ans et plus.
L'étude note également que cet attrait ne se limite plus aux hommes : 59 % des jeunes femmes déclarent aussi préférer un grand écran pour suivre les matchs.
Une pression sociale autour de l'équipement
L'étude pointe une dimension moins attendue, 41 % des Français estiment que les grandes compétitions sportives créent une forme de pression à être bien équipé en téléviseur.
Chez les 18-24 ans, cette proportion atteint 61 %. Dans le même registre, 21 % des Français déclarent s'être déjà sentis jugés sur la qualité de leur installation, une proportion qui grimpe à 48 % chez les jeunes adultes. Plus d'un quart des sondés (26 %) admettent préférer être invités chez quelqu'un de mieux équipé, contre 67 % chez les 18-24 ans. En somme, si vous voulez inviter vos amis pour une soirée foot, mieux vaut mettre un peu de budget sur l'équipement.
Des fonctionnalités connectées appréciées
Pour 34% des Français, les fonctionnalités connectées, telles que le streaming, le replay, ou le suivi des compétitions sont désormais des critères de choix. Ce taux passe à 61% chez les 18-24 ans, plus adeptes des appareils connectés.
- Image équilibrée, belle gestion des noirs et du HDR
- Calibration d'usine soignée
- Expérience gaming au top (HDMI 2.1, VRR, G-Sync, 144 Hz, faible input lag)
Les promos liées aux grandes compétitions sportives influencent par ailleurs 32% des acheteurs en général, et jusqu'à 57% des jeunes de 18 à 24 ans. Autrement dit, la coupe du monde de foot 2026 va assurer des ventes de téléviseurs confortables pour les marques.
Enfin, les rageux sont nombreux
La partie la plus amusante de cette étude, pour finaliser ces quelques chiffres, montre que 17% des Français s'en sont déjà pris physiquement à leur téléviseur pendant un match. Pauvre dalle OLED toute neuve.
Que ça soit un geste, une tape ou même une projection d'objet, ce chiffre monte à 39% chez les jeunes de 18 à 24 ans. Il n'est pas étonnant que ce soit majoritairement des jeunes hommes à la manœuvre.
Source : Étude OpinionWay pour LG