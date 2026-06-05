L'étude pointe une dimension moins attendue, 41 % des Français estiment que les grandes compétitions sportives créent une forme de pression à être bien équipé en téléviseur.

Chez les 18-24 ans, cette proportion atteint 61 %. Dans le même registre, 21 % des Français déclarent s'être déjà sentis jugés sur la qualité de leur installation, une proportion qui grimpe à 48 % chez les jeunes adultes. Plus d'un quart des sondés (26 %) admettent préférer être invités chez quelqu'un de mieux équipé, contre 67 % chez les 18-24 ans. En somme, si vous voulez inviter vos amis pour une soirée foot, mieux vaut mettre un peu de budget sur l'équipement.