Avec sa technologie Mini LED, une luminosité spectaculaire et sa dalle 144 Hz, le TCL C89K s’impose comme l’un des téléviseurs les plus séduisants pour dévorer la Coupe du Monde. De surcroît, son prix baisse pendant quelques jours.
Tous les quatre ans, la Coupe du Monde de football rassemble des millions de passionnés à travers le globe. Un rendez-vous attendu avec impatience par les fans, mais qui dépasse largement le simple cadre sportif. C’est surtout l’occasion de se retrouver entre amis ou en famille, de partager des émotions fortes et de vivre des soirées mémorables.
Et dans ce genre d’événement, en dehors des hors-d’œuvre à picorer, le centre de l’attention n’est pas uniquement le match. Le téléviseur joue lui aussi un rôle clé. De préférence grand et lumineux, il doit aussi être capable de reproduire les actions rapides sans accroc. Un cahier des charges auquel répond parfaitement le TCL C89K, sacré Meilleur Téléviseur 2025 par Clubic. Ce téléviseur coche toutes les cases, y compris celle du budget, avec son modèle 65 pouces proposé dans une offre disponible jusqu’au début de la Coupe du Monde.
Un téléviseur taillé pour les grands rendez-vous sportifs
N’ayons pas peur des mots : la luminosité du TCL C89K est exceptionnelle, avec des pics pouvant atteindre 4 500 nits. Un niveau particulièrement élevé qui change tout lorsque le téléviseur est installé près d’une fenêtre, dans une pièce baignée de lumière, et que le match est diffusé en pleine journée.
À vrai dire, une telle puissance lumineuse ouvre la porte à des usages plus atypiques, comme un visionnage en extérieur pour profiter de la belle saison. C’est d’autant plus vrai qu’il est aussi équipé d’un film antireflet affichant seulement 0,5 % de réflexion.
Une luminosité exceptionnelle … mais maîtrisée
Mais la luminosité seule ne suffit pas à garantir de belles images. Pour offrir un rendu réellement convaincant, TCL associe un rétroéclairage Mini LED à la technologie QLED.
Imaginez un peu : jusqu’à 3 840 zones de rétroéclairage indépendantes qui collaborent pour offrir une image à couper le souffle, sans effet de halo et avec un contraste qui crève le plafond. Et puis, la technologie Mini LED présente aussi l’avantage d’offrir des angles de vision très larges, un point important lorsqu’on regarde le match à plusieurs.
Côté couleurs, vous n’aurez pas à subir les pelouses saturées que l’on retrouve parfois sur certains modèles concurrents. Grâce à sa technologie QLED et à une couverture de 97 % de l’espace DCI-P3, le C89K affiche des couleurs à la fois riches et naturelles.
Une dalle 144 Hz pensée pour l’action
La fluidité fait également partie des gros points forts de ce modèle. TCL ayant équipé son C89K d’une dalle native 144 Hz, il offre une excellente lisibilité sur tous les contenus rapides, qu’il s’agisse d’événements sportifs, de films d’action ou de jeux vidéo. Les déplacements restent nets, y compris lors des séquences les plus intenses, sans cette impression de flou ou de bavure que l’on retrouve parfois sur certains téléviseurs.
Pour aller encore plus loin, TCL intègre plusieurs traitements dopés à l’intelligence artificielle. Leur mission est d’améliorer la fluidité des mouvements, renforcer la précision des détails et limiter les effets de saccades ou d’images fantômes.
Ces détails qui renforcent l’expérience
Le TCL C89K, également commercialisé sous la référence C8K chez certains distributeurs, assume clairement son positionnement haut de gamme. Et si sa fiche technique ne suffisait pas à s’en convaincre, son design ZeroBorder finit d’enfoncer le clou.
TCL a réduit au maximum les bordures habituellement visibles autour de l’écran. Elles ne mesurent plus que 3 à 4 mm, ce qui donne l’impression de faire face à une dalle presque flottante. Au-delà du simple effet « waouh », cette conception renforce aussi l’immersion. Devant un match, l’image semble occuper tout l’espace, un peu comme si une fenêtre s’ouvrait directement sur le stade. Le gain est d’autant plus visible lorsqu’on compare avec la précédente génération. TCL combinait alors une bordure de 2 à 5 mm avec un cadre noir supplémentaire de 6 à 10 mm, auquel venait encore s’ajouter un léger espace de 1 à 3 mm.
Enfin, une interface connectée à la pointe complète l’ensemble. Elle donne accès aux principales plateformes de streaming ainsi qu’aux fonctionnalités gaming. Un mode galerie d’art est même présent. Par ailleurs, le téléviseur profite d’une partie audio développée en collaboration avec Bang & Olufsen, avec l’ambition d’offrir un son de qualité sans nécessairement passer par un système externe.
Une fan zone à domicile !
Avec sa dalle Mini LED ultra lumineuse, sa fluidité 144 Hz, son design immersif et sa technologie QLED, le TCL C89K transforme le salon en véritable fan zone. Un téléviseur pensé pour vivre les grands événements sportifs dans les meilleures conditions, sans compromis sur la qualité d’image. Et avec un tarif en promotion à 999 euros sur le modèle 65 pouces, il a tout pour devenir un incontournable de 2026.