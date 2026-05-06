Tous les quatre ans, la Coupe du Monde de football rassemble des millions de passionnés à travers le globe. Un rendez-vous attendu avec impatience par les fans, mais qui dépasse largement le simple cadre sportif. C’est surtout l’occasion de se retrouver entre amis ou en famille, de partager des émotions fortes et de vivre des soirées mémorables.

Et dans ce genre d’événement, en dehors des hors-d’œuvre à picorer, le centre de l’attention n’est pas uniquement le match. Le téléviseur joue lui aussi un rôle clé. De préférence grand et lumineux, il doit aussi être capable de reproduire les actions rapides sans accroc. Un cahier des charges auquel répond parfaitement le TCL C89K, sacré Meilleur Téléviseur 2025 par Clubic. Ce téléviseur coche toutes les cases, y compris celle du budget, avec son modèle 65 pouces proposé dans une offre disponible jusqu’au début de la Coupe du Monde.