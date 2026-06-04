C’est ce qui rend le projet plus intéressant qu’un empilement de matériel très haut de gamme. Comme le souligne Paul Laventure, Client Director chez IndigoZest, les grands événements sportifs reposent d’abord sur une expérience partagée. Le rôle de la technologie n’est donc pas seulement d’afficher une grande image ou de faire trembler les murs, mais de faciliter cette expérience collective, sans obliger à jongler avec trois télécommandes ou à quitter complètement le match dès que l’on sort de la salle.



Le système va même jusqu’à mettre automatiquement le contenu en pause lorsque quelqu’un sonne au portail. C’est le genre de détail qui paraît presque absurde sur le papier, jusqu’au soir d’un quart de finale où quelqu’un arrive en retard pile au moment d’un penalty. Dans une installation comme celle-ci, la démesure n’est pas seulement dans la taille de l’écran ou le nombre d’enceintes : elle se niche aussi dans ces petits raffinements pensés pour ne rien manquer.