Depuis 2021, la Banque centrale européenne (BCE) développe une version dématérialisée de l'euro pour les paiements du quotidien. L'objectif n'est pas de remplacer les billets, mais de proposer un instrument numérique accessible sans compte bancaire, gratuit et reconnu comme monnaie publique. La Commission européenne a publié une proposition de règlement en 2023 afin d"encadrer son émission,. Ce cadre est actuellement en procédure de codécision. Une phase pilote est prévue en début d'année prochaine, avec un lancement effectif envisagé pour 2029.

Selon la CNIL, en 2022, deux entreprises non européennes traitaient 61 % des paiements par carte dans la zone euro. Sans doute Visa et MasterCard. L'euro numérique serait la première architecture de paiement entièrement européenne, ce qui, selon la CNIL et le BfDI, justifie une conception calquée sur les valeurs du continent. Nous avions interviewé Ludovic Francesconi d'EPI, lequel estimait que Wero pourrait à terme intégrer l'euro numérique dans son wallet. Il y voyant deux initiatives complémentaires plutôt que concurrentes.

Les sondages cités par la CNIL sont sans équivoque. En 2024, 60 % des Européens se disaient préoccupés par leur vie privée lors des paiements numériques. En 2025, 81 % des adultes exprimaient des inquiétudes face à l'utilisation abusive de leurs données personnelles. Pour les deux autorités, la confiance des utilisateurs ne doit donc pas être un détail. C'est, selon eux, une condition de réussite du projet.