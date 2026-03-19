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"Les banques, elles, devront mettre la main à la poche, entre 4 et 6 milliards d’euros d’investissements estimés sur quatre ans pour adapter leurs systèmes. "

Ce qui est quand même rien du tout par rapport à ce que les banques brassent et surtout, par rapport à ce que les États européens y ont injectés lors des crises financières. Petit résumé (c’est de l’IA mais c’est vérifiable):

Lors de la crise financière de 2008, les États sont intervenus massivement pour sauver le système bancaire, évitant un effondrement économique mondial

. Ces aides ont pris la forme de recapitalisations (injection de capital), de garanties d’État sur les dettes bancaires et de rachat d’actifs toxiques, totalisant des centaines de milliards d’euros.

Principales aides d’État (2008-2009) :

France : 320 milliards d’euros de garanties et 40 milliards d’euros pour la recapitalisation des banques.

Allemagne : 400 milliards d’euros de garanties et 80 milliards d’euros de recapitalisation.

Belgique/Benelux : Sauvetage de Dexia, Fortis et KBC par les gouvernements, le groupe franco-belge Dexia se finançant à court terme à hauteur de 260 milliards d’euros.

Ça permet de relativiser un peu les sommes quand on parle des investissements des banques etc.