Blade_Hunter

Aaaah, quelle merveille cet Euro numérique qui arrive ! J’ai tellement hâte de goûter à cette ‹ monnaie programmable › dont nos amis chinois raffolent déjà. C’est vrai, quoi de plus excitant que d’avoir un compte en banque qui s’évapore si on ne consomme pas assez vite, o qui se bloque d’un clic si on n’est pas tout à fait ‹ à jour › sur ses vaccins o son comportement citoyen ? Un pur délice de liberté !

​Mais bon, rassurons-nous : nous sommes en Europe, le phare de la démocratie ! Jamais, au grand jamais, nos dirigeants n’utiliseraient une telle technologie pour nous fliquer ou nous imposer une date de péremption sur nos économies. Dormez tranquilles, braves gens, le progrès est en marche et, ici, c’est ‹ différent ›. On n’est pas en Chine, voyons… enfin, pas encore