Meta poursuit sa reconquête de l’intelligence artificielle (IA) et lance une fonctionnalité inédite. Elle veut permettre aux utilisateurs de discuter avec son chatbot Meta AI de manière totalement privée, sans qu’aucune conversation ne soit enregistrée.
L’entreprise a déployé sa technologie, sous le nom de Meta AI, dans quasiment l’ensemble de ses plateformes. De quoi lui permettre d’atteindre un nombre colossal d’utilisateurs. Mais pour connaître le succès, il faut aussi proposer des fonctions faisant la différence, qui n’existent nulle part ailleurs. Et selon Meta, le nouveau mode Incognito de Meta AI coche ces cases.
Les conversations disparaissent dès la fermeture du chat
Avec un déploiement prévu dans WhatsApp et l’application Meta AI dans les prochains mois, ce dispositif va nous permettre de démarrer une discussion incognito en appuyant sur une nouvelle icône disponible sur Meta AI. Dès lors, les messages ne seront pas sauvegardés et disparaîtront automatiquement à la fermeture du chat. De même, la session prendra fin si l’utilisateur quitte l'application ou verrouille son téléphone.
« D'autres applications ont mis en place des modes de type "incognito« , mais elles peuvent toujours voir les questions qui arrivent et les réponses qui partent. Ce mode avec Meta AI est véritablement privé, ce qui signifie que personne, pas même Meta, ne peut lire vos conversations », promet la société.
Le système s’appuie sur le dernier modèle de Meta, Muse Spark, ainsi que sur Private Processing, l’infrastructure développée par Meta l’année dernière pour permettre à WhatsApp d’intégrer des fonctionnalités IA sans compromettre le chiffrement de bout en bout. C’est celle-ci même qui alimente déjà les résumés de messages propulsés.
- Intégration multiplateforme
- Modèles open-source Llama 4
- Fonctionnalités de génération d'images et vidéos
Se différencier de la concurrence
« Les gens commencent à utiliser l’IA pour tout, y compris pour certaines de leurs pensées les plus intimes, qu’il s’agisse de questions financières ou de santé, ou encore pour obtenir des conseils sur la manière de répondre à un message délicat d’un ami ou d’un collègue. Nous pensons qu’il est vraiment important de donner aux utilisateurs la possibilité de poser ces questions en toute confidentialité », a expliqué Alice Newton-Rex, vice-présidente des produits chez WhatsApp, à TechCrunch.
Mais ce détail n’est pas anodin. Les historiques de conversations avec des IA sont aujourd’hui au cœur de plusieurs affaires judiciaires très sérieuses, notamment des fusillades et des suicides. Ces données peuvent donc devenir des preuves ; d’ailleurs, un juge américain a déjà ordonné la conservation indéfinie des discussions dans l’affaire qui oppose le New York Times à OpenAI.