« Les gens commencent à utiliser l’IA pour tout, y compris pour certaines de leurs pensées les plus intimes, qu’il s’agisse de questions financières ou de santé, ou encore pour obtenir des conseils sur la manière de répondre à un message délicat d’un ami ou d’un collègue. Nous pensons qu’il est vraiment important de donner aux utilisateurs la possibilité de poser ces questions en toute confidentialité », a expliqué Alice Newton-Rex, vice-présidente des produits chez WhatsApp, à TechCrunch.