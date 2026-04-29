Le géant californien Google s’apprête à revoir l’apparence de ses applications les plus populaires. Le minimalisme strict et les fonds uniformes laissent désormais place à des icônes en dégradé, plus colorées et plus faciles à distinguer.
Gmail, Drive, Agenda, Meet… Les applications Workspace s’apprêtent à revoir leur identité visuelle. D’après 9to5Google, le géant de Mountain View délaisse progressivement son design plat au profit d’icônes en dégradé, avec des couleurs moins codifiées et des visuels pensés pour mieux se distinguer les uns des autres.
Google en finit avec ses icônes trop sages
Jusqu’ici, les applications de l’écosystème Google reposaient sur une logique relativement homogène. Les icônes partageaient des arrière-plans similaires et intégraient systématiquement les quatre couleurs historiques de la marque (rouge, jaune, vert et bleu), ce qui pouvait donner un aspect uniforme dans le tiroir d’applications.
Mais ce principe serait visiblement en train d’être abandonné par la firme américaine. Les nouvelles icônes privilégieraient des dégradés plus nuancés et une utilisation des couleurs plus souple. Ainsi, chaque application gagne en lisibilité et se distingue davantage des autres. Des services comme Gmail, Google Drive, Google Agenda ou encore Google Meet seraient parmi les premiers concernés par ces remaniements d'ordre esthétique (mais pas que).
Dans le détail, certaines couleurs disparaissent ou deviennent désormais secondaires. Gmail conserve sa forme en « M », mais adopte une dominante rouge plus affirmée. De son côté, Google Drive abandonne totalement le rouge pour privilégier un mélange de vert, jaune et bleu dans une forme plus arrondie. Comme vous pouvez le constater via l'image ci-dessous, le changement ne se limite donc pas à un simple ajustement esthétique : il modifie qui plus est la hiérarchie visuelle de chaque icône.
Des icônes qui gagnent en sens et en cohérence
Au-delà des couleurs, certaines icônes changent aussi de format. C’est le cas des applications bureautiques : Google Docs garde son orientation verticale tandis que Google Sheets et Google Slides passent à un format horizontal, plus proche de leur utilisation.
Vous aurez sans doute remarqué que d’autres services prennent également une direction visuelle plus marquée. Google Agenda simplifie son design en revenant à une dominante bleue. De son côté, Google Meet opte pour un jaune prononcé, contrastant fortement avec son apparence actuelle. Quant à Google Chat, il adopte une bulle verte aux formes arrondies.
Certains changements mettent davantage l’accent sur les principaux éléments graphiques. À titre d'exemple, Google Keep abandonne son fond pour laisser ressortir son ampoule, tandis que Google Tasks conserve sa coche dans un bouton. De son côté, Google Voice adopte une forme de téléphone plus arrondie, tout en restant dans des tons verts proches de ceux de Chat.