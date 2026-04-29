Jusqu’ici, les applications de l’écosystème Google reposaient sur une logique relativement homogène. Les icônes partageaient des arrière-plans similaires et intégraient systématiquement les quatre couleurs historiques de la marque (rouge, jaune, vert et bleu), ce qui pouvait donner un aspect uniforme dans le tiroir d’applications.

Mais ce principe serait visiblement en train d’être abandonné par la firme américaine. Les nouvelles icônes privilégieraient des dégradés plus nuancés et une utilisation des couleurs plus souple. Ainsi, chaque application gagne en lisibilité et se distingue davantage des autres. Des services comme Gmail, Google Drive, Google Agenda ou encore Google Meet seraient parmi les premiers concernés par ces remaniements d'ordre esthétique (mais pas que).

Dans le détail, certaines couleurs disparaissent ou deviennent désormais secondaires. Gmail conserve sa forme en « M », mais adopte une dominante rouge plus affirmée. De son côté, Google Drive abandonne totalement le rouge pour privilégier un mélange de vert, jaune et bleu dans une forme plus arrondie. Comme vous pouvez le constater via l'image ci-dessous, le changement ne se limite donc pas à un simple ajustement esthétique : il modifie qui plus est la hiérarchie visuelle de chaque icône.