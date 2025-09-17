Google vient de réviser la section 5.3 de son Developer Distribution Agreement (DDA), l'accord qui régit la distribution d'applications sur le Play Store. Cette modification accorde à Google une "licence non exclusive, mondiale et perpétuelle" pour modifier les couleurs et appliquer des thèmes aux icônes d'applications. Les nouvelles conditions s'appliquent immédiatement aux comptes développeur créés depuis le 15 septembre 2025. Les développeurs existants disposent d'un mois supplémentaire : ils devront accepter l'accord révisé avant le 15 octobre pour maintenir leurs applications sur le Play Store.

Qu'est-ce que cela implique ? En plus de l'icône standard, chaque développeur doit désormais fournir une version monochrome de celle-ci. Lorsqu'un utilisateur active les icônes thématiques, Android applique automatiquement sur celle-ci une teinte colorée basée sur le fond d'écran et le thème système choisi. Google explique qu'il s'agit d'offrir "une expérience d'écran d'accueil cohérente" pour tous les utilisateurs Android.

De son côté, le système iOS peut appliquer une transformation automatique, notamment pour le mode sombre. Apple s'appuie sur un algorithme qui adapte l'icône, par exemple, en inversant les couleurs ou en appliquant un filtre. En revanche, cela ne fonctionne réellement que si l'icône est simple ou présente un fond blanc. À l'instar de Google, Apple encourage donc fortement les développeurs à fournir des variantes spécifiques dans leur projet (clair, sombre, teinté) pour garantir cette cohérence visuelle.