Même si l'Ukraine montre un sacré savoir-faire sur le terrain des drones, de son côté, la Russie ne reste pas les bras croisés. Elle développe de nouvelles munitions rôdeuses bien plus rapides que le Shahed classique. Les Geran-3 et Geran-5 sont propulsés par des turboréacteurs (le même principe que les avions de ligne, bien plus puissants que de simples hélices) et voleraient respectivement à 378 et près de 600 km/h. C'est sans commune mesure avec le Geran-2, la version russe du Shahed-136 iranien, qui plafonne à 185 km/h. Un bond en avant qui nous montre que si les intercepteurs ukrainiens ne suivent pas le rythme, ils risquent tout simplement de ne plus pouvoir rattraper leur cible.