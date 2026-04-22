On vous en parlait récemment, en 2025, les cyberattaques ont augmenté de 89 %, certaines sont capables de mettre le réseau d'une organisation à genoux en moins de 30 secondes.

Cynthia Kaiser le sait et vient avec un gros dossier sous le bras enfoncer le clou. Entre 2016 et 2021, au moins 47 décès ont été attribués à des attaques de ransomwares contre des hôpitaux américains, selon une étude de l'Université du Minnesota. Elle estime que ce chiffre atteint aujourd'hui plusieurs centaines. Selon la loi américaine, pour qu'il y ait meurtre qualifié, pas besoin qu'un accusé ait appuyé sur la gâchette, mais seulement qu'un crime grave ait entraîné une mort. Elle souhaite étendre donc mettre dans le même panier les attaques par rasomware dès lors qu'elles font des victimes.

Elle a aussi demandé aux départements d'État, de la Justice et du Trésor d'évaluer des désignations terroristes pour les groupes qui ciblent sciemment et de façon répétée les établissements de santé.